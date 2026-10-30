Новый дуэт Севинч Исмоиловой и Алишера Байниязова: «Million» в центре внимания поклонников (видео)

·1·Культура
Новый дуэт Севинч Исмоиловой и Алишера Байниязова: «Million» в центре внимания поклонников (видео)

Исполнители Севинч Исмоилова и Алишер Байниязов представили поклонникам свой новый дуэт. Песня под названием «Million» была презентована сегодня, 30 октября, на платформе YouTube.

Новая композиция вскоре после выхода привлекла внимание слушателей. Особенно большой интерес у фанатов вызвало творческое сотрудничество двух артистов. В комментариях под песней можно увидеть теплые отзывы и пожелания, адресованные исполнителям.

Всего через два часа после премьеры видеоклип набрал около 40 тысяч просмотров. Поклонники оценивают новый дуэт и желают артистам творческих успехов.

А вы уже послушали дуэт «Million»? Если бы вы оценивали песню по 10-балльной шкале, сколько баллов бы поставили? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Севинч ИсмоиловаАлишер Байниязовпесня Million
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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