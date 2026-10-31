Обладатель «Золотого мяча» назвал победу Кейна справедливой: резкое заявление Кака

Легенда футбола, бывшая звезда сборной Бразилии и клуба «Милан» Кака прокомментировал получение «Золотого мяча» нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном. В интервью авторитетному изданию Ла Gazzetta делло Спорт бывший бразильский футболист полностью поддержал победу английского бомбардира и дал откровенную оценку положению его ближайших конкурентов — Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Кака, признанный лучшим футболистом мира в 2007 году, высоко оценил стабильную игру Кейна на протяжении года:

«Кейн победил, и я считаю, что это был абсолютно правильный выбор. Гарри провел потрясающий сезон и стал одним из лучших, ведущих футболистов “Баварии”.

Мбаппе не выиграл никаких трофеев с “Реалом”, а Ямаль не смог стать решающим игроком в своей команде. Их время еще придет».