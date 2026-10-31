Обладатель «Золотого мяча» назвал победу Кейна справедливой: резкое заявление Кака
Легенда футбола, бывшая звезда сборной Бразилии и клуба «Милан» Кака прокомментировал получение «Золотого мяча» нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном. В интервью авторитетному изданию Ла Gazzetta делло Спорт бывший бразильский футболист полностью поддержал победу английского бомбардира и дал откровенную оценку положению его ближайших конкурентов — Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.
«Это был правильный выбор»: мнение Кака
Кака, признанный лучшим футболистом мира в 2007 году, высоко оценил стабильную игру Кейна на протяжении года:
«Кейн победил, и я считаю, что это был абсолютно правильный выбор. Гарри провел потрясающий сезон и стал одним из лучших, ведущих футболистов “Баварии”.
Мбаппе не выиграл никаких трофеев с “Реалом”, а Ямаль не смог стать решающим игроком в своей команде. Их время еще придет».
Итоговые результаты «Золотого мяча»
Гарри Кейн впервые в своей карьере поднял над головой самый престижный индивидуальный трофей в мире футбола:
Пьедестал и тройка лидеров: По результатам голосования журналистов, английский форвард занял первое место, звезда «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе — второе, а юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль — третье;
Последующие места: Пятерку лучших замкнули полузащитник «Манчестер Сити» Родри и восьмикратный обладатель награды Лионель Месси.
Для справки: Кака завоевал «Золотой мяч» в 2007 году, выиграв с «Миланом» Лигу чемпионов УЕФА, тем самым вписав одну из самых ярких страниц в историю футбола.
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