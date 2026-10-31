«Больше никакого телевидения в моей жизни»: Озджан Дениз уходит из сериалов

·51·Культура
«Больше никакого телевидения в моей жизни»: Озджан Дениз уходит из сериалов

Известный турецкий актер, певец и режиссер Озджан Дениз объявил, что больше не будет сниматься в телесериалах.

Об этом артист сообщил в беседе с журналистами и зрителями после показа своего нового фильма «Son Yemek» на 63-м Анталийском международном кинофестивале «Золотой апельсин».

Дениз подчеркнул, что в сфере телевидения становится все труднее создавать проекты с желаемым содержанием. По его мнению, кино предоставляет гораздо больше возможностей для творческой свободы, чем телевидение.

«Можно сказать, что я полностью исключил телевидение из своей жизни. Ситуация там стала настолько сложной, что создавать контент с желаемым содержанием стало трудно. А кино — это более свободная площадка», — сказал актер.

Последним телевизионным проектом Озджана Дениза стал сериал «Красные бутоны» («Kızıl Goncalar»), в котором актер исполнил одну из главных ролей. Ожидается, что теперь артист сосредоточится на кинопроизводстве.

Фильм «Son Yemek», снятый под его режиссурой, где он также исполнил главную роль, был представлен на 63-м Анталийском международном кинофестивале «Золотой апельсин».

Озджан ДенизАнталийский кинофестивальКрасные бутоныSon Yemek
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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