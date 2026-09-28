Мария Тимофеева стала чемпионкой турнира WTA 125 в Португалии

·48·Спорт
Мария Тимофеева стала чемпионкой турнира WTA 125 в Португалии

Узбекская теннисистка Мария Тимофеева завоевала главный приз турнира Эупаго Порту Опен — WTA 125 в Португалии.

В финале соревнований, прошедших в городе Порту, Тимофеева померилась силами с представительницей США Риз Брантмейер. В матче, длившемся 2 часа 38 минут, Мария победила в двух сетах со счетом 7:6, 6:2.

И в финале не оставила шансов сопернице

Первый сет противостояния между теннисистками выдался весьма бескомпромиссным. Тимофеева добилась преимущества на тай-брейке и решила сет в свою пользу.

Во втором сете узбекская теннисистка полностью взяла инициативу в свои руки и, победив со счетом 6:2, поставила точку в матче.

Таким образом, Мария Тимофеева стала чемпионкой турнира Эупаго Порту Опен и завершила соревнования в Португалии с главным призом.

Эта победа стала очередным важным результатом узбекской теннисистки на международной арене.

Мария ТимофееваEupago Porto OpenWTA 125Португалия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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