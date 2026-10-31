Эллиот Андерсон высказался о поражении от «Брайтона»

·59·Спорт
Эллиот Андерсон высказался о поражении от «Брайтона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон, уступившего дома «Брайтону» со счетом 0:1 в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги, в интервью авторитетному изданию Sky Sports раскрыл причины болезненного поражения команды. «Горожане», теряющие очки второй тур подряд, теперь рискуют лишиться единоличного лидерства в турнирной таблице.

Неспособность реализовать бесчисленное количество опасных моментов, созданных по ходу игры, стала для английского футболиста главным поводом для разочарования.

«Мы могли забить 3–4 мяча»: анализ Андерсона

Полузащитник прокомментировал сценарий встречи и невыполненные тактические установки следующим образом:

«Мы создали очень много удобных моментов. Проигрывать в таком матче невыносимо больно. К сожалению, мы не смогли воспользоваться своими шансами. В другой день мы бы спокойно забили 3–4 гола.

Согласно установке тренеров, мы взяли под персональный контроль игроков соперника в центре поля, а наши вингеры располагались выше и шире. Мы старались растянуть игру по всему полю, но в итоге созданные моменты не превратились в голы. Это большой урок для нас и аспект, над которым нам необходимо работать».

«Мы все расстроены»: психологическое единство и спорные моменты

Относительно атмосферы внутри команды и спорных решений футболист отметил следующее:

  • Необходимо сохранять единство: «Сейчас мы все очень расстроены. Сегодня мы выступили недостаточно хорошо. Никто не хочет проигрывать. Мы начали сезон на очень высокой ноте, но вот случилась вторая неудача подряд. Сейчас самое главное — поддерживать друг друга и не терять единства»;

  • Эпизоды с пенальти и игрой рукой: Отвечая на вопрос о спорных моментах с возможной игрой рукой в штрафной площади соперника, Андерсон сказал: «Когда я был на поле, мне казалось, что была игра рукой, но повторы я еще не видел»;

  • Взгляд устремлен на Лейпциг: Футболист заявил, что необходимо быстро забыть это поражение и одержать победу в выездном матче против «РБ Лейпциг» в рамках Лиги чемпионов УЕФА, который состоится через несколько дней.

Угроза в турнирной таблице: уйдет ли 1-е место?

На данный момент «Манчестер Сити» с 21 очком возглавляет таблицу. Однако, если в центральном матче тура между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который пройдет в Лондоне, «канониры» не проиграют, они могут сместить «горожан» с лидерской позиции.

Манчестер СитиАнглийская Премьер-лигаЭллиот АндерсонРБ Лейпциг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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