С 1 ноября вступили в силу строгие ограничения на распространение рекламы по телефону

·50·Общество
С 1 ноября вступили в силу строгие ограничения на распространение рекламы по телефону

В Узбекистане вступил в силу важный новый порядок, направленный на обеспечение спокойствия пользователей мобильной связи и защиту неприкосновенности их персональных данных. С 1 ноября 2026 года установлены строгие законодательные ограничения на распространение рекламных спам-звонков и ночных SMS-уведомлений.

Отныне беспокойство абонентов будет пресечено, а на рекламные компании возлагаются новые обязательства.

3 основных правила, вступивших в силу с 1 ноября

В соответствии с принятым порядком, рекламная деятельность строго регулируется на основе следующих требований:

  • Строгий запрет по времени (с 18:00 до 09:00): Категорически запрещается осуществлять рекламные звонки и рассылать SMS-уведомления через сети телекоммуникаций, в частности, средства мобильной связи, в период с 18:00 вечера до 09:00 утра;

  • Только с письменного или электронного согласия: Любые юридические и физические лица, предлагающие (рекламирующие) товары, работы или услуги посредством SMS через средства мобильной связи, могут осуществлять это действие только на основании предварительно полученного письменного или электронного согласия гражданина;

  • Обязательство по прохождению государственной регистрации: Все юридические лица, оказывающие услуги по распространению рекламных звонков и SMS-уведомлений на телефонные номера, допускаются к деятельности только после регистрации своих информационных систем в Государственном реестре баз персональных данных.

Что изменится для граждан и бизнеса?

Новые нормы приведут к следующим положительным изменениям в повседневной жизни:

  1. Конец ночным беспокойствам: Покой граждан больше не будет нарушаться из-за спам-сообщений в вечернее время и часы отдыха;

  2. Усиление защиты личных номеров: Сбор базы телефонных номеров и массовая рассылка рекламы без согласия пользователя считаются незаконными;

  3. Контроль над поставщиками услуг: Через государственный реестр обеспечивается прозрачность и ответственность систем, рассылающих рекламу.

Данный порядок, наряду с защитой граждан от неуместного коммерческого давления, послужит законному и культурному развитию рекламной сферы.

спам-звонкимобильная связьперсональные данныерекламное законодательство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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