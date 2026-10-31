Жозе Моуринью объявил заявку «Реала» на матч против «Расинга»

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» отправится в гости к «Расингу». Встреча начнется 1 ноября в 20:15 по ташкентскому времени. Перед этим матчем, имеющим важное значение для чемпионской гонки мадридцев, главный тренер Жозе Моуринью официально объявил расширенный список игроков, вызванных на игру.

Главным разочарованием для болельщиков стало то, что два лидера команды не смогут помочь «королевскому клубу» в предстоящем матче. Бразильский вингер Винисиус Жуниор пропустит игру из-за дисквалификации, а опорный полузащитник Федерико Вальверде также не вошел в итоговый список.

Официальная заявка «Реал Мадрида»

Жозе Моуринью выбрал следующих футболистов для выездного матча:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Местре;

Защитники: Эдер Милитао, Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Дюмфрис;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Бернарду Силва, Тьяго Питарч;

Нападающие: Эндрик, Килиан Мбаппе, Эспи, Браим Диас, Ян Диоманде.

Ситуация в турнирной таблице и давление

Конкуренция в верхней части турнирной таблицы стала как никогда острой: