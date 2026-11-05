Моуринью раскрыл особые указания, данные Вальверде, и план на плей-офф

·42·Спорт
Моуринью раскрыл особые указания, данные Вальверде, и план на плей-офф
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  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Реал Мадрид» одержал волевую победу над АЕК со счетом 3:2 на выездном матче.
  • Главный тренер Жозе Моуринью подчеркнул, что при выпуске Федерико Вальверде на поле он дал ему специальное указание по усилению линии атаки.
  • Моуринью отметил, что основной целью команды является попадание в восьмерку лучших в общей таблице для получения прямого права на выход в стадию плей-офф.

После завершения матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА АЕК — «Реал Мадрид» (2:3), который прошел в Греции и превратился в настоящий триллер, главный тренер мадридцев Жозе Моуринью принял участие в пресс-конференции. После волевой победы, добытой благодаря голу Федерико Вальверде на 92-й минуте, специалист подробно остановился на тактических решениях, предпринятом риске и сильной игре соперника.

Моуринью не скрывал, что гордится тем, что его команда не сдавалась до последних секунд и приложила все силы именно ради победы.

«Ничья нас не устраивала»: главная цель для плей-офф

Португальский тренер раскрыл детали резких решений в конце игры и основную стратегическую задачу:

  • Риск и дух победы: «Даже при счете 2:2 мы ни в коем случае не соглашались на ничью. Мы пошли вперед, рискнули и в итоге завоевали крайне важные 3 очка. Я очень доволен тем, что моя команда боролась до последней секунды», — сказал Моуринью;

  • Главная цель — прямая путевка: Тренер четко обозначил задачу в новом формате ЛЧ: команда стремится попасть в восьмерку лучших в общей таблице, чтобы выйти в стадию плей-офф напрямую, без участия в дополнительных стыковых матчах (плей-ин).

Геройство Вальверде и причина замены Винисиуса

Моуринью также прокомментировал важные тактические изменения, проведенные по ходу встречи:

  • Особое задание для Вальверде: «Выпуская Федерико на поле, я рекомендовал ему чаще открываться в свободных зонах, добавить скорости и усилить линию атаки. Он справился с этим блестяще и забил победный гол»;

  • Почему был заменен Винисиус? Затрагивая тему замены бразильской звезды, тренер отметил, что это было тактическое решение: «Винисиус показал очень хорошую игру. Единственной целью его замены было привнести свежее дыхание и новые силы на левый фланг в концовке матча».

«АЕК показал фантастическую игру»: высокая оценка соперника

Наставник «Реала» особо отметил боевой дух проигравшей команды хозяев:

  • «Соперник с первых минут оказывал на нас огромное давление, доминировал во всех единоборствах и сражался только за победу. Они действительно показали фантастическую игру», — выразил уважение греческому клубу тренер.

После этого драматического успеха в Афинах «Реал Мадрид» довел количество своих очков до 12 и укрепился на 2-м месте в общей таблице.

Лига чемпионов УЕФАРеал МадридЖозе МоуриньюФедерико Вальверде
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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