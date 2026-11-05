Сенсация в ЛЧ: «Комо» забил 9 голов во Франции, «Наполи» разгромлен в Португалии

Завершились матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, подарившие болельщикам настоящие сенсации и неожиданные результаты. Самое громкое событие тура произошло во Франции — итальянский клуб «Комо», считающийся дебютантом турнира, в гостях разгромил «Ланс», отправив в ворота соперника 9 мячей.

Кроме того, дортмундская «Боруссия» одержала важную победу, а итальянский гранд «Наполи» вернулся из Португалии с позорным поражением.

«Ланс» – «Комо» 1:9: один из самых жестоких счетов в истории ЛЧ

Клуб «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса устроил во Франции настоящий атакующий фейерверк, невиданный в футбольном мире:

Безупречный хет-трик Дувикаса: Греческий нападающий Анастасиос Дувикас стал героем встречи, забив голы на 7-й, 32-й и 57-й минутах;

Дождь из голов: Нико Пас (40), Лукас Да Кунья (47), Марк Кемпф (53), Мартин Батурина (58, 69), Маттиа Либерали (62) и Джованни Папачиолли (90+1) непрерывно поражали ворота хозяев. Единственный гол престижа у хозяев на 65-й минуте забил Рубен Агиляр;

Подъем в таблице: После этой сокрушительной победы «Комо» с 9 очками поднялся на высокую 4-ю строчку турнирной таблицы. «Ланс» же с 3 очками остался на 33-м месте.

«Порту» – «Наполи» 4:1: чемпион Италии разгромлен в гостях

Еще одно центральное противостояние вечера прошло на стадионе «Драгау» и завершилось полным доминированием хозяев:

Превосходство «Порту»: Ян Беднарек (11), Ренату Вейга (71), Якуб Кивёр (80) и вышедший на замену Саму (89, пенальти) поразили ворота гостей;

Кризис неаполитанцев: Хотя Скотт Мактоминей на 43-й минуте сравнял счет, во втором тайме игра «Наполи» полностью разладилась. Удаление Рафы Марина на 88-й минуте еще больше увеличило брешь в обороне. «Порту» поднялся на 26-е место, а «Наполи» с 3 очками находится на 27-й строчке.

Воля в Дортмунде, матчи в Норвегии и Нидерландах

В остальных матчах тура также шла острая борьба:

«Боруссия Д» 2:1 «Бетис»: Дортмундцы добились трудной победы благодаря голам Фабиу Силвы (49) и Караташа (72) (у гостей на 67-й минуте ответил Руибаль). После этого результата «Боруссия» с 8 очками поднялась на 12-е место;

«Викинг» 4:1 «Сабах»: Гостившие в Норвегии азербайджанцы потерпели крупное поражение. Ботхейм оформил дубль;

«ПСВ» 1:2 «Брюгге»: Бельгийцы проявили характер в Эйндховене и благодаря голам Тресольди и Форбса увезли 3 очка.

После 4 туров турнирная таблица Лиги чемпионов стала еще более напряженной, а борьба за путевку в плей-офф вышла на новый уровень.