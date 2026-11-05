Разгромивший «Ланс» со счетом 9:1 Фабрегас сделал серьезное предупреждение своим подопечным

·95·Спорт
Разгромивший «Ланс» со счетом 9:1 Фабрегас сделал серьезное предупреждение своим подопечным
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  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА клуб «Комо» забил 9 мячей в ворота «Ланса» на выезде, став первой командой за последние 55 лет истории турнира с такой результативностью в гостях.
  • После этой победы команда поднялась на 4-е место в турнирной таблице с 9 очками.
  • Главный тренер «Комо»
  • Сеск Фабрегас призвал подопечных не поддаваться эйфории и быть скромнее.

Встреча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА между «Лансом» и «Комо» (1:9), прошедшая во Франции, золотыми буквами вписана в летопись европейского футбола. Итальянский клуб, забив 9 мячей в ворота соперника на выезде, стал первой командой за последние 55 лет истории турнира, добившейся такой результативности в гостях. Кроме того, в истории нового формата Лиги чемпионов еще ни один клуб не достигал столь крупного результата на выезде.

После исторического успеха главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас дал эксклюзивное интервью телеканалу Sky Sport Италиа, в котором поделился впечатлениями от матча и рассказал о важных задачах, стоящих перед командой.

«Факторы сыграли в нашу пользу, но впереди “Интер”»

Молодой испанский специалист не скрывал гордости за игру своей команды, однако потребовал не поддаваться чрезмерной эйфории:

  • Анализ игры: «Я невероятно доволен. Это футбол, в сегодняшнем матче все факторы полностью сыграли в нашу пользу. Ребята действовали очень содержательно и на высоком уровне», — сказал Фабрегас;

  • Следующее тяжелое испытание: Наставник напомнил, что необходимо быстро переключить все внимание на внутренний чемпионат: «Но теперь нужно остановить праздник и сосредоточиться на предстоящем в воскресенье матче против “Интера”, который считается невероятно важным и сложным».

«Будьте скромнее»: Обращение к молодым футболистам

Фабрегас особо отметил, что этот вечер оставил неизгладимый след в истории клуба и стал большим стимулом, особенно для молодого поколения:

  • Незабываемые моменты: Этот вечер стал настоящей сказкой для команды «Комо», преданных болельщиков и молодых футболистов, которые только делают свои первые шаги в большом футболе;

  • Строгое требование тренера: «Это был великолепный вечер, но ребята должны правильно оценивать реальную ситуацию. Все должны оставаться скромными и продолжать усердно работать на тренировках. Думать, что теперь все будет легко — большая ошибка», — предупредил тренер.

«Комо» в четверке сильнейших

После феноменальной победы во Франции подопечные Сеска Фабрегаса по итогам 4 туров довели количество своих очков до 9 и поднялись на 4-е место в общей таблице Лиги чемпионов. Дебютант турнира продолжает на равных бороться с грандами континента, становясь одной из главных сенсаций на европейских полях.

Лига чемпионов УЕФАКомоСеск ФабрегасЛанс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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