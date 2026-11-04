«Манчестер Сити» в гостях у «Лейпцига» — где смотреть игру в прямом эфире?

Сегодня, 4 ноября, в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА одна из самых ярких команд континента — немецкий клуб «РБ Лейпциг» — примет на своем поле чемпиона Англии «Манчестер Сити».

Эту принципиальную встречу, которая пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, обслужит судейская бригада во главе с опытным итальянским арбитром Марко Гуидой.

Время начала и прямая трансляция

Важная информация для узбекских футбольных болельщиков по просмотру ночного матча:

Время начала: Встреча начнется в 01:00 по ташкентскому времени (в ночь на 5 ноября);

Прямая трансляция: На территории Узбекистана этот центральный матч можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Зо‘р ТВ».

Соперники в следующем туре и календарь

Эти две крупные европейские команды выйдут на поле в рамках 5-го тура общего этапа 24 ноября:

«Манчестер Сити» проведет сложный матч на своем поле против итальянского «Наполи»;

«Лейпциг» отправится во Францию, где померится силами с командой «Ланс».

К сведению: кто на троне Лиги чемпионов?

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «ПСЖ». В финале прошлого сезона парижский гранд после ничьей 1:1 в основное время обыграл лондонский «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3, впервые в своей истории завоевав главный трофей.

Ожидается, что предстоящее противостояние в Лейпциге станет одним из важнейших испытаний для «Манчестер Сити» на пути к закреплению места в первой восьмерке, дающей право на прямой выход в плей-офф.