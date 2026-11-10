Перед вылетом в Ташкент в аэропорту Москвы потерялся багаж Матвея Сафонова

·62·Мир
Перед вылетом в Ташкент в аэропорту Москвы потерялся багаж Матвея Сафонова
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Вратарь сборной России Матвей Сафонов потерял в московском аэропорте чемодан с личными вещами.
  • Несмотря на то, что спортсмен оставил бутсы в ручной клади, из-за отсутствия остальной экипировки он столкнулся с бюрократическими проблемами.
  • Сотрудники аэропорта пообещали доставить багаж в течение двух дней, однако ситуация осложнилась необходимостью вылета голкипера в Узбекистан в этот период.

Вратарь французского гранда «ПСЖ» и национальной сборной России Матвей Сафонов столкнулся с неприятной и неожиданной ситуацией после прибытия в расположение сборной для участия в международных товарищеских матчах.

Голкипер опубликовал видеообращение в своем официальном Телеграм-канале, в котором рассказал о том, что в московском аэропорту потерялся его багаж, и объяснил странную проблему, возникшую из-за предстоящей поездки в Ташкент.

«Какая глупая ситуация»: ночные мытарства в Москве

Сафонов рассказал, что прибыл из Франции в Москву, заселился в базу сборной глубокой ночью и потратил время в аэропорту:

  • Бутсы уцелели: «Верите или нет, сейчас около четырех утра... Прилетел посреди ночи, хожу по базе. Какая глупая ситуация, скажете вы… Потеряли багаж. Один. Хорошо, что бутсы в нем не лежали, по крайней мере, есть в чем тренироваться»;

  • Бюрократия и ожидание: «Мы поняли, что чемодан до конца не найдется, но нам сказали “ждите”. Ждали, заполнили заявления и документы»;

  • Перелет в Ташкент и возникшая проблема: «Что теперь случилось? Багаж может забрать только тот человек, который оформлял груз. “Доставим, не проблема, в течение двух дней”, — говорят они. Но я к тому времени уже улечу в Узбекистан, а Мариша (супруга) уедет в Краснодар. Кто тогда примет чемодан? Короче говоря, вот так начался сбор. Спасибо, что сказать».

Детали происшествия и план поездки

Критерий / Ситуация

Детали

Последствия

Пострадавший

Матвей Сафонов («ПСЖ» и сборная России)

Лишился личных вещей

Место и время инцидента

Аэропорт Москвы, около 04:00 ночи

Лишняя усталость и бумажная волокита

Потерянные вещи

Один большой чемодан (спортивная экипировка)

Тренировочные бутсы уцелели в ручной клади

Основная проблема

Аэропорт обещает доставку через 2 дня

Сафонов к тому времени уже улетит в Узбекистан

12 ноября: важное испытание в Ташкенте

Несмотря на это неудобство, испортившее настроение вратарю, сборная России продолжает подготовку по плотному графику:

  • Центральный матч против Узбекистана: 12 ноября в Ташкенте состоится центральный контрольный матч между национальными сборными Узбекистана и России;

  • Следующий пункт назначения: 17 ноября команда Валерия Карпина вернется в Краснодар, где проведет встречу со сборной Венесуэлы.

В ближайшие дни станет ясно, насколько сильно это недоразумение, возникшее перед игрой в Ташкенте, повлияет на тренировочный процесс ведущего голкипера россиян.

Матвей СафоновПСЖСборная РоссииУзбекистан-Россия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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