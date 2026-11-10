Перед вылетом в Ташкент в аэропорту Москвы потерялся багаж Матвея Сафонова

Вратарь французского гранда «ПСЖ» и национальной сборной России Матвей Сафонов столкнулся с неприятной и неожиданной ситуацией после прибытия в расположение сборной для участия в международных товарищеских матчах.

Голкипер опубликовал видеообращение в своем официальном Телеграм-канале, в котором рассказал о том, что в московском аэропорту потерялся его багаж, и объяснил странную проблему, возникшую из-за предстоящей поездки в Ташкент.

«Какая глупая ситуация»: ночные мытарства в Москве

Сафонов рассказал, что прибыл из Франции в Москву, заселился в базу сборной глубокой ночью и потратил время в аэропорту:

Бутсы уцелели: «Верите или нет, сейчас около четырех утра... Прилетел посреди ночи, хожу по базе. Какая глупая ситуация, скажете вы… Потеряли багаж. Один. Хорошо, что бутсы в нем не лежали, по крайней мере, есть в чем тренироваться»;

Бюрократия и ожидание: «Мы поняли, что чемодан до конца не найдется, но нам сказали “ждите”. Ждали, заполнили заявления и документы»;

Перелет в Ташкент и возникшая проблема: «Что теперь случилось? Багаж может забрать только тот человек, который оформлял груз. “Доставим, не проблема, в течение двух дней”, — говорят они. Но я к тому времени уже улечу в Узбекистан, а Мариша (супруга) уедет в Краснодар. Кто тогда примет чемодан? Короче говоря, вот так начался сбор. Спасибо, что сказать».

Детали происшествия и план поездки

Критерий / Ситуация Детали Последствия Пострадавший Матвей Сафонов («ПСЖ» и сборная России) Лишился личных вещей Место и время инцидента Аэропорт Москвы, около 04:00 ночи Лишняя усталость и бумажная волокита Потерянные вещи Один большой чемодан (спортивная экипировка) Тренировочные бутсы уцелели в ручной клади Основная проблема Аэропорт обещает доставку через 2 дня Сафонов к тому времени уже улетит в Узбекистан

12 ноября: важное испытание в Ташкенте

Несмотря на это неудобство, испортившее настроение вратарю, сборная России продолжает подготовку по плотному графику:

Центральный матч против Узбекистана: 12 ноября в Ташкенте состоится центральный контрольный матч между национальными сборными Узбекистана и России;

Следующий пункт назначения: 17 ноября команда Валерия Карпина вернется в Краснодар, где проведет встречу со сборной Венесуэлы.

В ближайшие дни станет ясно, насколько сильно это недоразумение, возникшее перед игрой в Ташкенте, повлияет на тренировочный процесс ведущего голкипера россиян.