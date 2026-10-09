Российский журналист проанализировал громкий путь узбекского футбола в Европе

·73·Спорт
Российский журналист проанализировал громкий путь узбекского футбола в Европе

Активное участие футболистов Центральной Азии, в частности Узбекистана, на европейских аренах оказалось в центре внимания международной спортивной прессы. Известный российский спортивный журналист Алексей Яковленко в своей статье особо отметил, что пройденный путь Элдора Шомуродова стал своеобразным катализатором и трамплином для выхода игроков региона в сильные европейские лиги.

Исторические успехи на чемпионате мира 2026 года и массовое появление молодых талантов в различных чемпионатах континента положили начало новой эре в развитии узбекского футбола.

Шедевр на Мундиале: исторический гол Шомуродова

Летом 2026 года было вписано золотыми буквами в историю узбекского футбола:

  • Исторический дебют: Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира;

  • Признание болельщиков: Потрясающий гол капитана команды Элдора Шомуродова в ворота сборной ДР Конго по результатам голосования среди болельщиков был признан лучшим голом группового этапа турнира;

  • Оценка ФИФА: Международная федерация футбола (ФИФА) официально зафиксировала этот удар Шомуродова как один из двух красивейших голов всего чемпионата мира.

От риска «Ростова» до «Дженоа» и «Ромы»: классический трамплин Элдора

Европейский путь Шомуродова стал настоящим руководством для игроков Центральной Азии:

  • Преодоление недоверия: Перешедшего в 2017 году в 22-летнем возрасте из «Бунёдкора» в «Ростов» нападающего в России практически никто не знал. «Ростов» рисковал, и это полностью оправдалось — 18 голов в 91 матче, а в сезоне 2019/20 он стал лучшим бомбардиром команды с 11 голами;

  • Прыжок в Серию А: Осенью 2020 года старейший итальянский клуб «Дженоа» приобрел его за 8 миллионов евро (и 15% от последующей продажи);

  • Рекорд в 17,5 миллиона: Год спустя «Рома» подписала узбекского форварда за 17,5 миллиона евро плюс бонусы. Позже, после аренд в клубах «Специя» и «Кальяри», Шомуродов восстановил свое бомбардирское мастерство в турецком «Истанбул Башакшехир» и был выкуплен полноценно.

Иной путь: 40-миллионный трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»

Если Шомуродов проложил дорогу через Россию, то защитник Абдукодир Хусанов продемонстрировал совершенно новый и эффективный маршрут:

  • Белорусское направление: Хусанов перешел из системы «Бунёдкора» напрямую в минский «Энергетик-БГУ». Сохранение у белорусских клубов права участия в еврокубках помогло молодому защитнику быстрее попасть на глаза международным скаутам;

  • Из Франции в гранд Англии: После полутора лет яркой игры за «Ланс», в январе 2025 года европейский гранд «Манчестер Сити» выкупил Хусанова за 40 миллионов евро;

  • Рекорд региона: Этот трансфер установил абсолютный рекорд в качестве самой дорогой покупки в истории футбола Центральной Азии.

Новая волна: экспансия узбекской молодежи по Европе

Благодаря успешному прецеденту, созданному Шомуродовым и Хусановым, сегодня новое поколение узбекского футбола активно покоряет зарубежные чемпионаты:

  • Умарали Рахмоналиев — блестяще выступает в матчах Лиги чемпионов УЕФА в составе чемпиона Азербайджана «Сабаха»;

  • Бехруз Каримов — после чемпионата мира подписал контракт с сильным швейцарским клубом «Лугано»;

  • Джахонгир Урозов — перешел в клуб российской Премьер-лиги «Рубин»;

  • Махмуджон Махамаджанов — укрепляет свои позиции в составе «Динамо Махачкала»;

  • Аббосбек Файзуллаев — став главным открытием ЦСКА в России, в настоящее время блистает в турецкой Суперлиге в одном чемпионате с Элдором Шомуродовым.

Топ-клубы Европы теперь рассматривают Центральную Азию не просто как заброшенный регион, а как источник уникальных талантов — физически крепких, тактически обученных и доступных по цене. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем в лигах большой пятерки появится еще больше узбекских футболистов.

Элдор ШомуродовМанчестер СитиЧемпионат мира 2026Национальная сборная Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Удивление Инфантино: Мужество сборной Узбекистана и оценка ее матчей на ЧМ-2026Удивление Инфантино: Мужество сборной Узбекистана и оценка ее матчей на ЧМ-20261 октября 11:466 матчей — 6 голов! Нури Шахин раскрыл секрет результативности Эльдора Шомуродова6 матчей — 6 голов! Нури Шахин раскрыл секрет результативности Эльдора Шомуродова3 октября 09:34Дубль Шомуродова, гол Норчаева: Иран разгромлен в Фергане со счетом 3:1 (видео)Дубль Шомуродова, гол Норчаева: Иран разгромлен в Фергане со счетом 3:1 (видео)24 сентября 21:07«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном25 сентября 21:43Неймар пропустил тренировки «Сантоса» из-за инфекцииНеймар пропустил тренировки «Сантоса» из-за инфекции27 апреля 15:07Олжас Абраев высоко оценил шансы сборной УзбекистанаОлжас Абраев высоко оценил шансы сборной Узбекистана12 июня 11:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?