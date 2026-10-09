Активное участие футболистов Центральной Азии, в частности Узбекистана, на европейских аренах оказалось в центре внимания международной спортивной прессы. Известный российский спортивный журналист Алексей Яковленко в своей статье особо отметил, что пройденный путь Элдора Шомуродова стал своеобразным катализатором и трамплином для выхода игроков региона в сильные европейские лиги.

Исторические успехи на чемпионате мира 2026 года и массовое появление молодых талантов в различных чемпионатах континента положили начало новой эре в развитии узбекского футбола.

Шедевр на Мундиале: исторический гол Шомуродова

Летом 2026 года было вписано золотыми буквами в историю узбекского футбола:

Исторический дебют: Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира;

Признание болельщиков: Потрясающий гол капитана команды Элдора Шомуродова в ворота сборной ДР Конго по результатам голосования среди болельщиков был признан лучшим голом группового этапа турнира;

Оценка ФИФА: Международная федерация футбола (ФИФА) официально зафиксировала этот удар Шомуродова как один из двух красивейших голов всего чемпионата мира.

От риска «Ростова» до «Дженоа» и «Ромы»: классический трамплин Элдора

Европейский путь Шомуродова стал настоящим руководством для игроков Центральной Азии:

Преодоление недоверия: Перешедшего в 2017 году в 22-летнем возрасте из «Бунёдкора» в «Ростов» нападающего в России практически никто не знал. «Ростов» рисковал, и это полностью оправдалось — 18 голов в 91 матче, а в сезоне 2019/20 он стал лучшим бомбардиром команды с 11 голами;

Прыжок в Серию А: Осенью 2020 года старейший итальянский клуб «Дженоа» приобрел его за 8 миллионов евро (и 15% от последующей продажи);

Рекорд в 17,5 миллиона: Год спустя «Рома» подписала узбекского форварда за 17,5 миллиона евро плюс бонусы. Позже, после аренд в клубах «Специя» и «Кальяри», Шомуродов восстановил свое бомбардирское мастерство в турецком «Истанбул Башакшехир» и был выкуплен полноценно.

Иной путь: 40-миллионный трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»

Если Шомуродов проложил дорогу через Россию, то защитник Абдукодир Хусанов продемонстрировал совершенно новый и эффективный маршрут:

Белорусское направление: Хусанов перешел из системы «Бунёдкора» напрямую в минский «Энергетик-БГУ». Сохранение у белорусских клубов права участия в еврокубках помогло молодому защитнику быстрее попасть на глаза международным скаутам;

Из Франции в гранд Англии: После полутора лет яркой игры за «Ланс», в январе 2025 года европейский гранд «Манчестер Сити» выкупил Хусанова за 40 миллионов евро ;

Рекорд региона: Этот трансфер установил абсолютный рекорд в качестве самой дорогой покупки в истории футбола Центральной Азии.

Новая волна: экспансия узбекской молодежи по Европе

Благодаря успешному прецеденту, созданному Шомуродовым и Хусановым, сегодня новое поколение узбекского футбола активно покоряет зарубежные чемпионаты:

Умарали Рахмоналиев — блестяще выступает в матчах Лиги чемпионов УЕФА в составе чемпиона Азербайджана «Сабаха»;

Бехруз Каримов — после чемпионата мира подписал контракт с сильным швейцарским клубом «Лугано»;

Джахонгир Урозов — перешел в клуб российской Премьер-лиги «Рубин»;

Махмуджон Махамаджанов — укрепляет свои позиции в составе «Динамо Махачкала»;

Аббосбек Файзуллаев — став главным открытием ЦСКА в России, в настоящее время блистает в турецкой Суперлиге в одном чемпионате с Элдором Шомуродовым.

Топ-клубы Европы теперь рассматривают Центральную Азию не просто как заброшенный регион, а как источник уникальных талантов — физически крепких, тактически обученных и доступных по цене. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем в лигах большой пятерки появится еще больше узбекских футболистов.