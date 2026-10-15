«Сити» пропустил 4 гола от ПСЖ, суперкамбэк «Реала»: итоги 2-го тура ЛЧ

Второй тур общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА завершился на редкость неожиданными результатами, крупными счетами и настоящими триллерами.

Если в Англии действующий чемпион «ПСЖ» на выезде разгромил «Манчестер Сити», то в столице Италии мадридский «Реал» за считанные минуты до конца матча превратил счет 1:3 в 4:3, продемонстрировав один из самых ярких камбэков в истории турнира.

Драма на «Этихаде»: Хусанов в основе, но «Сити» не устоял

Центральный матч тура прошел в Манчестере, где французский чемпион «ПСЖ» добился уверенной победы над хозяевами поля (2:4):

Абдукодир Хусанов отыграл 90 минут: защитник национальной сборной Узбекистана вышел в стартовом составе «горожан» и провел на поле весь матч;

Атаки парижан в первом тайме: в составе гостей голы забили Дуэ (13), Дембеле (15) и Витинья (32), доведя счет до крупного. Во втором тайме Аклиуш (62) забил еще один мяч;

Дубля Холанда оказалось недостаточно: Эрлинг Холанд (53, 75) дважды сокращал разрыв в счете. На 90-й минуте матча Торрес не реализовал пенальти в составе парижан;

Турнирная таблица: «ПСЖ» с 6 очками вышел в лидеры соревнования, а команда Хосепа Гвардиолы с 3 очками опустилась на 17-е место.

Чудо в Риме: «Реал» забил три гола за 6 минут

Противостояние «Ромы» и «Реал Мадрида» в Риме завершилось драмой, которая воистину войдет в историю турнира:

Уверенное преимущество «Ромы»: после гола де Рона и дубля Малена римляне вели в счете 3:1 вплоть до 80-й минуты (у мадридцев на 25-й минуте ответил Мбаппе);

6-минутный шторм: под занавес встречи мадридцы проявили характер — Эспи (84), вышедший на замену Эндрик (86) и Антонио Рюдигер (90) подряд забили голы, фантастическим образом изменив счет 1:3 на 3:4 ;

Важные три очка: подопечные Карло Анчелотти довели количество своих очков до 6 и поднялись на 8-е место. «Рома» же с 1 очком осталась на 25-й строчке.

Остальные матчи тура: Крупные победы и сенсация в Арктике

В остальных поединках 2-го тура также были зафиксированы примечательные результаты:

«Астон Вилла» — «Фенербахче» — 6:0: клуб из Бирмингема в пух и прах разнес оборону турок. Николас Джексон и Росс Баркли оформили дубли;

«Будё-Глимт» — «Боруссия Д» — 1:0: на холодном норвежском севере Дортмунд неожиданно потерпел поражение из-за единственного гола Соволда;

«Бетис» — «Порту» — 3:2: в захватывающем матче в Севилье Иско на 84-й минуте безупречно реализовал пенальти, принеся испанцам важную победу;

«Шахтер» — «АЕК» — 3:1: донецкий клуб отыгрался со счета 0:1 и в итоге ответил тремя забитыми мячами;

«Слован» — «Штутгарт» — 0:3: немецкий клуб одержал крупную победу на выезде и с 6 очками прочно обосновался на 4-м месте.

Борьба на общем этапе Лиги Чемпионов накаляется с каждым днем, и каждая ошибка грандов оказывает серьезное влияние на их позиции в таблице.