«Узбекистан не умеет играть в футбол»: бывший игрок ЦСКА сделал скандальное заявление

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«Узбекистан не умеет играть в футбол»: бывший игрок ЦСКА сделал скандальное заявление
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  • Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказал резкую критику в адрес узбекского футбола после товариского матча между сборными России и Узбекистана.
  • Несмотря на победу команды России со счётом 3:2, Пономарёв оценил уровень соперника как низкий.
  • Он сравнил игровой процесс с цирковым представлением.

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказал своё скандальное и резкое мнение по поводу товарищеского матча между сборными России и Узбекистана (3:2). Несмотря на то, что команда под руководством Валерия Карпина по ходу игры уступала со счётом 0:2, в итоге она проявила характер и переломила ход встречи в свою пользу.

«Узбекистан не умеет играть в футбол»

После матча, вызвавшего бурные обсуждения в прессе, ветеран футбола не стал скрывать своего крайнего недовольства игрой сборной России. По его мнению, несмотря на низкий уровень соперника, российским футболистам пришлось очень нелег

ко:

«Я чувствовал себя как в цирке. Потому что то, что я видел, напомнило мне медведей, играющих в хоккей в цирке. В ворота такого соперника нужно было забивать 5 мячей. Сборная Узбекистана вообще не умеет играть в футбол. А мы полтора тайма мучились с такой командой низкого уровня, даже привезли гол в свои ворота. Если бы мы проиграли, это был бы позор», — заявил Пономарёв Русфутбалл в интервью изданию.

Детали игры и показатели

Данные и подробности

Счёт матча

Россия — Узбекистан: 3:2

Ход игры

Узбекистан вёл 2:0, Россия проявила характер и победила

Главный тренер

Валерий Карпин (сборная России)

Мнение критика

Владимир Пономарёв (бывший игрок ЦСКА) остался крайне недоволен игрой

Обсуждения и реакция общественности

Столь резкие и спорные заявления российского ветерана вызывают широкие дискуссии в социальных сетях и на спортивных порталах. Болельщики и специалисты отмечают, что даже в товарищеских матчах нужно уважать соперника, а сборная Узбекистана за последние годы добилась значительного прогресса.

Тем не менее, отмечается, что ошибки подопечных Валерия Карпина в обороне и вялое начало игры закономерно подвергаются критике со стороны экспертов.

Как вы считаете, насколько обоснованы столь резкие и жёсткие слова бывшего российского футболиста о сборной Узбекистана? Оставляйте своё мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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