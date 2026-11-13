Маурисио Почеттино — новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»!

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил об изменениях в тренерском штабе. Стало известно, что известный специалист Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером «красных дьяволов». Стороны подписали долгосрочный контракт до 2029 года. Соглашение рассчитано на длительный период.

Богатый опыт Почеттино и работа со сборной США

Аргентинский тренер хорошо знаком с реалиями Английской Премьер-лиги. Ранее он успешно работал с рядом именитых клубов АПЛ, включая «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Челси» команды, где он проявил себя с лучшей стороны.

Также в последние годы он возглавлял национальную сборную США, с которой дошел до 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Его опыт на международной арене стал одним из ключевых факторов, привлекших руководство «Манчестер Юнайтед».

Карьера Маурисио Почеттино Основные показатели и данные Новый клуб и контракт «Манчестер Юнайтед», до 2029 года Бывшие клубы в АПЛ «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси» Последнее место работы Сборная США (1/8 финала ЧМ-2026) Первоочередная задача Выход из кризиса в турнирной таблице АПЛ

Тяжелое положение в таблице и испытание на «Энфилде»

Как известно, «Манчестер Юнайтед» проводит очень тяжелый сезон. На данный момент манкунианцы занимают 18-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Нового главного тренера ждут очень серьезные испытания. В частности, в следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством Почеттино отправится в гости к принципиальному сопернику — «Ливерпулю», и этот матч пройдет на стадионе «Энфилд» . Бесспорно, это будет один из самых ответственных дебютов для тренера.

Как вы считаете, сможет ли Маурисио Почеттино вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса и вернуть клуб на высокие позиции? Оставляйте свое мнение в комментариях!