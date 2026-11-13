Маурисио Почеттино — новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»!
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- Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», и стороны подписали контракт до 2029 года.
- Аргентинский специалист ранее работал в клубах «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси» и в сборной США.
- В настоящее время команда, занимающая 18-е место в Английской Премьер-лиге, проведет первый матч под руководством нового тренера против «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд».
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил об изменениях в тренерском штабе. Стало известно, что известный специалист Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером «красных дьяволов». Стороны подписали долгосрочный контракт до 2029 года. Соглашение рассчитано на длительный период.
Богатый опыт Почеттино и работа со сборной США
Аргентинский тренер хорошо знаком с реалиями Английской Премьер-лиги. Ранее он успешно работал с рядом именитых клубов АПЛ, включая «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Челси» команды, где он проявил себя с лучшей стороны.
Также в последние годы он возглавлял национальную сборную США, с которой дошел до 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Его опыт на международной арене стал одним из ключевых факторов, привлекших руководство «Манчестер Юнайтед».
Карьера Маурисио Почеттино
Основные показатели и данные
Новый клуб и контракт
«Манчестер Юнайтед», до 2029 года
Бывшие клубы в АПЛ
«Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси»
Последнее место работы
Сборная США (1/8 финала ЧМ-2026)
Первоочередная задача
Выход из кризиса в турнирной таблице АПЛ
Тяжелое положение в таблице и испытание на «Энфилде»
Как известно, «Манчестер Юнайтед» проводит очень тяжелый сезон. На данный момент манкунианцы занимают 18-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.
Нового главного тренера ждут очень серьезные испытания. В частности, в следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством Почеттино отправится в гости к принципиальному сопернику — «Ливерпулю», и этот матч пройдет на стадионе «Энфилд» . Бесспорно, это будет один из самых ответственных дебютов для тренера.
Как вы считаете, сможет ли Маурисио Почеттино вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса и вернуть клуб на высокие позиции? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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