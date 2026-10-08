Бектемир Меликузиев раскрыл беспрецедентные уступки на бой с чемпионом

·56·Спорт
Бектемир Меликузиев раскрыл беспрецедентные уступки на бой с чемпионом

Ситуация вокруг переговоров между официальным обязательным претендентом на титул WBA в суперсреднем весе Бектемиром Меликузиевым и действующим чемпионом мира, мексиканцем Хайме Мунгией, достигла своего апогея. Узбекский боксер заявил, что ради организации чемпионского боя пошел на немыслимые для любого спортсмена условия, и разоблачил то, что Мунгия до сих пор открыто отказывается выходить на ринг.

Меликузиев выразил готовность драться даже без полноценной подготовки, без гонорара и антидопингового контроля, а если дело в финансах, то он выступил с предложением организовать бой в Узбекистане и выплатить ему дополнительный гонорар.

Согласие на любые условия: «Готов даже без подготовки и гонорара!»

Бектемир Меликузиев обнародовал, какие небывалые привилегии были предоставлены лагерю Мунгии для принятия боя:

  • Абсолютные уступки: «Мы согласились на все условия ради того, чтобы этот бой состоялся. Я заявил, что готов драться в короткие сроки, без полноценного лагеря (подготовки), даже без теста ВАДА и без какого-либо гонорара», — подчеркнул наш соотечественник;

  • Молчание чемпиона: Несмотря на столькие привилегии и риски, мексиканский чемпион уклоняется от этого поединка и затягивает подписание контракта на бой;

  • Удивление претендента: Находясь в статусе обязательного претендента, Бектемир показал, что подобные действия противоположной стороны абсолютно не соответствуют спортивному благородству.

«Если проблема в деньгах — приезжай в Узбекистан»: Вызов и финансовое предложение

Меликузиев жестко отреагировал на сообщения о том, что команда мексиканского боксера требует от организаторов чрезмерно большой гонорар за эту опасную защиту титула:

  • Место боя — Ташкент: «Если проблема в деньгах — приезжай в Узбекистан. Проведем бой здесь, если нужно, дадим тебе и дополнительные деньги», — открыто заявил он о готовности принять чемпиона на своей родине;

  • Цена пояса: Этим призывом узбекский боксер в очередной доказал, что для него на первом месте стоит не финансовая выгода, а честная спортивная конкуренция и пояс чемпиона мира.

Критический вопрос к позиции WBA: Почему организация хранит молчание?

Бектемир Меликузиев выразил открытое недовольство бездействием Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и тем, что она не принимает мер в отношении безответственности чемпиона:

  • Требование регламента: Согласно правилам, действующий чемпион обязан защитить свой пояс против обязательного претендента в установленный срок;

  • Открытый вопрос: «Я — обязательный претендент по версии WBA. Если чемпион не проводит обязательный бой, почему ассоциация не принимает к нему жестких мер?» — поставил он ребром вопрос перед руководством организации;

  • Вероятность лишения пояса: Если Мунгия продолжит отказываться от выхода на ринг, организация WBA будет вынуждена лишить мексиканского спортсмена титула или объявить бой за временное чемпионство.

Столь смелый призыв узбекского бойца, отбросившего все условия, оказался в центре внимания всего международного боксерского сообщества и промоутерских компаний. Теперь очередь за ответом WBA и Хайме Мунгии.

Бектемир МеликузиевХайме МунгияWBAТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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