«Нефтчи»: неожиданная перемена — Хуан Круз Хилл покинул штаб

·6·Спорт
«Нефтчи»: неожиданная перемена — Хуан Круз Хилл покинул штаб

В тренерском штабе ферганского клуба «Нефтчи» произошли изменения. Аргентинский специалист Хуан Круз Хилл покинул команду по семейным обстоятельствам.

Официально объявив об этом решении, клуб отдельно отметил деятельность специалиста в «Нефтчи». Теперь главный вопрос — как его уход повлияет на тренерский штаб команды?

«Нефтчи» поблагодарил Хилла

Пресс-служба клуба высоко оценила вклад Хуана Круза Хилла в деятельность команды и заявила, что уважает его решение.

«Благодарим Хуана Круза Хилла за работу в “Нефтчи” и вклад в нашу команду. Мы уважаем это решение, принятое по семейным обстоятельствам».

Вместе с тем клуб пожелал аргентинскому специалисту удачи в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья его семье.

Что означает уход Хилла для команды?

Любые изменения в тренерском штабе могут повлиять на ежедневную подготовку команды и рабочий процесс. За время работы в штабе «Нефтчи» Хуан Круз Хилл вносил свой вклад в развитие команды.

Пока официальной информации о назначении другого специалиста на его место или каких-либо изменениях в штабе не поступало.

Вопрос

Информация

Специалист

Хуан Круз Хилл

Клуб

«Нефтчи»

Решение

Покинул тренерский штаб

Причина

Семейные обстоятельства

Позиция клуба

Заявлено об уважении к решению

Замена

Пока не объявлена

«Спасибо, Хуан Круз Хилл!»

«Нефтчи» тепло попрощался со специалистом в своём сообщении.

«Спасибо, Хуан Круз Хилл!»

Пока неизвестно, где аргентинский специалист продолжит свою карьеру. Вместе с тем «Нефтчи» теперь предстоит определить дальнейшие планы после этого изменения в тренерском штабе.

Как вы считаете, повлияет ли уход Хуана Круза Хилла на следующие матчи «Нефтчи»? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь этой новостью с футбольными болельщиками в Telegram и других социальных сетях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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