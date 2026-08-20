«Нефтчи»: неожиданная перемена — Хуан Круз Хилл покинул штаб
В тренерском штабе ферганского клуба «Нефтчи» произошли изменения. Аргентинский специалист Хуан Круз Хилл покинул команду по семейным обстоятельствам.
Официально объявив об этом решении, клуб отдельно отметил деятельность специалиста в «Нефтчи». Теперь главный вопрос — как его уход повлияет на тренерский штаб команды?
«Нефтчи» поблагодарил Хилла
Пресс-служба клуба высоко оценила вклад Хуана Круза Хилла в деятельность команды и заявила, что уважает его решение.
«Благодарим Хуана Круза Хилла за работу в “Нефтчи” и вклад в нашу команду. Мы уважаем это решение, принятое по семейным обстоятельствам».
Вместе с тем клуб пожелал аргентинскому специалисту удачи в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья его семье.
Что означает уход Хилла для команды?
Любые изменения в тренерском штабе могут повлиять на ежедневную подготовку команды и рабочий процесс. За время работы в штабе «Нефтчи» Хуан Круз Хилл вносил свой вклад в развитие команды.
Пока официальной информации о назначении другого специалиста на его место или каких-либо изменениях в штабе не поступало.
Вопрос
Информация
Специалист
Хуан Круз Хилл
Клуб
«Нефтчи»
Решение
Покинул тренерский штаб
Причина
Семейные обстоятельства
Позиция клуба
Заявлено об уважении к решению
Замена
Пока не объявлена
«Спасибо, Хуан Круз Хилл!»
«Нефтчи» тепло попрощался со специалистом в своём сообщении.
«Спасибо, Хуан Круз Хилл!»
Пока неизвестно, где аргентинский специалист продолжит свою карьеру. Вместе с тем «Нефтчи» теперь предстоит определить дальнейшие планы после этого изменения в тренерском штабе.
Как вы считаете, повлияет ли уход Хуана Круза Хилла на следующие матчи «Нефтчи»? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь этой новостью с футбольными болельщиками в Telegram и других социальных сетях.
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