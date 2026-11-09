Большой футбол в Мадриде: в каких составах выйдут «Атлетико» и «Барселона»?

·49·Спорт
Большой футбол в Мадриде: в каких составах выйдут «Атлетико» и «Барселона»?
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  • В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги команды «Атлетико» и «Барселона» встретятся на стадионе «Сивитас Метрополитано».
  • Обе команды объявили свои максимально боевые составы для матча, который начнется в 01:00 по ташкентскому времени.
  • В составе «Барселоны» в атаке выступят Ламин Ямаль, Рафинья и Энтони Гордон, а в составе «Атлетико» на поле выйдут Ян Облак, Хулиан Альварес и Ли Кан Ин.

В 12-м туре испанской Ла Лиги состоится долгожданный центральный матч. Каталонская «Барселона» отправится в Мадрид, где на стадионе «Сивитас Метрополитано» сразится с «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

Стали известны официальные стартовые составы обеих команд на этот принципиальный и напряженный поединок, который начнется в 01:00 по ташкентскому времени.

Быстрая атака и мощный центр: объявлены стартовые составы

Тренерские штабы обеих команд выставили максимально боевые составы:

  • Молодые и стремительные фланги «Барселоны»: В линии атаки сыграет трио Ламин Ямаль, Рафинья и Гордон, а центр поля будут контролировать Педри, Фермин и Берналь;

  • Опытная оборона «Атлетико» и Альварес: Ворота будет защищать Ян Облак, а в атаке за давление на оборону соперника будут отвечать Хулиан Альварес, Ли Кан и Симеоне.

Протокол матча и полные составы

  • Ла Лига. 12-й тур

    «Атлетико» — «Барселона»

    8 ноября, стадион «Метрополитано»

    Время начала: 01:00 (по ташкентскому времени)

  • «Атлетико» (Мадрид):

    Ян Облак, Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Пабло Барриос, Коке, Алекс Баэна, Джулиано Симеоне, Ли Кан Ин, Хулиан Альварес.

  • «Барселона»:

    Хоан Гарсия, Фариньяс, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Марк Берналь, Педри, Фермин Лопес, Ламин Ямаль, Энтони Гордон, Рафинья.

Значение в турнирной таблице

Этот матч имеет решающее значение для определения лидерства в чемпионате и расстановки сил в чемпионской гонке. Если «Барселона» стремится увезти из Мадрида важные 3 очка и укрепить свое лидерство, то «Атлетико» намерен остановить каталонцев на глазах у своих болельщиков и сократить отставание.

Ла ЛигаБарселонаАтлетико Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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