Большой футбол в Мадриде: в каких составах выйдут «Атлетико» и «Барселона»?
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- В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги команды «Атлетико» и «Барселона» встретятся на стадионе «Сивитас Метрополитано».
- Обе команды объявили свои максимально боевые составы для матча, который начнется в 01:00 по ташкентскому времени.
- В составе «Барселоны» в атаке выступят Ламин Ямаль, Рафинья и Энтони Гордон, а в составе «Атлетико» на поле выйдут Ян Облак, Хулиан Альварес и Ли Кан Ин.
В 12-м туре испанской Ла Лиги состоится долгожданный центральный матч. Каталонская «Барселона» отправится в Мадрид, где на стадионе «Сивитас Метрополитано» сразится с «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.
Стали известны официальные стартовые составы обеих команд на этот принципиальный и напряженный поединок, который начнется в 01:00 по ташкентскому времени.
Быстрая атака и мощный центр: объявлены стартовые составы
Тренерские штабы обеих команд выставили максимально боевые составы:
Молодые и стремительные фланги «Барселоны»: В линии атаки сыграет трио Ламин Ямаль, Рафинья и Гордон, а центр поля будут контролировать Педри, Фермин и Берналь;
Опытная оборона «Атлетико» и Альварес: Ворота будет защищать Ян Облак, а в атаке за давление на оборону соперника будут отвечать Хулиан Альварес, Ли Кан и Симеоне.
Протокол матча и полные составы
Ла Лига. 12-й тур
«Атлетико» — «Барселона»
8 ноября, стадион «Метрополитано»
Время начала: 01:00 (по ташкентскому времени)
«Атлетико» (Мадрид):
Ян Облак, Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Пабло Барриос, Коке, Алекс Баэна, Джулиано Симеоне, Ли Кан Ин, Хулиан Альварес.
«Барселона»:
Хоан Гарсия, Фариньяс, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Марк Берналь, Педри, Фермин Лопес, Ламин Ямаль, Энтони Гордон, Рафинья.
Значение в турнирной таблице
Этот матч имеет решающее значение для определения лидерства в чемпионате и расстановки сил в чемпионской гонке. Если «Барселона» стремится увезти из Мадрида важные 3 очка и укрепить свое лидерство, то «Атлетико» намерен остановить каталонцев на глазах у своих болельщиков и сократить отставание.
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