Большой футбол в Мадриде: в каких составах выйдут «Атлетико» и «Барселона»?

В 12-м туре испанской Ла Лиги состоится долгожданный центральный матч. Каталонская «Барселона» отправится в Мадрид, где на стадионе «Сивитас Метрополитано» сразится с «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

Стали известны официальные стартовые составы обеих команд на этот принципиальный и напряженный поединок, который начнется в 01:00 по ташкентскому времени.

Быстрая атака и мощный центр: объявлены стартовые составы

Тренерские штабы обеих команд выставили максимально боевые составы:

Молодые и стремительные фланги «Барселоны»: В линии атаки сыграет трио Ламин Ямаль, Рафинья и Гордон, а центр поля будут контролировать Педри, Фермин и Берналь;

Опытная оборона «Атлетико» и Альварес: Ворота будет защищать Ян Облак, а в атаке за давление на оборону соперника будут отвечать Хулиан Альварес, Ли Кан и Симеоне.

Протокол матча и полные составы

Ла Лига. 12-й тур «Атлетико» — «Барселона» 8 ноября, стадион «Метрополитано» Время начала: 01:00 (по ташкентскому времени)

«Атлетико» (Мадрид): Ян Облак, Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Пабло Барриос, Коке, Алекс Баэна, Джулиано Симеоне, Ли Кан Ин, Хулиан Альварес.

«Барселона»: Хоан Гарсия, Фариньяс, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Марк Берналь, Педри, Фермин Лопес, Ламин Ямаль, Энтони Гордон, Рафинья.

Значение в турнирной таблице

Этот матч имеет решающее значение для определения лидерства в чемпионате и расстановки сил в чемпионской гонке. Если «Барселона» стремится увезти из Мадрида важные 3 очка и укрепить свое лидерство, то «Атлетико» намерен остановить каталонцев на глазах у своих болельщиков и сократить отставание.