Названы главные козыри сборной Узбекистана перед матчем против России

Завтра, 12 ноября, в Ташкенте стартует ожидаемый престижный товарищеский матч по футболу между национальными сборными Узбекистана и России. В преддверии этого противостояния известный футбольный эксперт и агент Джамол Акаев дал интервью изданию «Евро-футбол», в котором поделился своим мнением о нынешнем потенциале нашей национальной команды, звездах в составе и интересе со стороны европейских клубов.

«Узбекистан становится одним из лидеров азиатского футбола»

По словам Джамола Акаева, за последние годы узбекский футбол сделал огромные шаги вперед, становясь ведущей силой в Азии не только на уровне главной сборной, но и во всех возрастных категориях. Эксперт особо отметил лидеров защитной и атакующей линий команды.

«Особенно можно выделить линию защиты — здесь сформировалась надежная центральная связка из Абдукодира Хусанова и Джахонгира Уразова», — сказал агент.

Также было отмечено, что внимания заслуживают и такие талантливые молодые игроки, как Бехруз Каримов, ярко проявивший себя на чемпионате мира и впоследствии перешедший в швейцарский клуб «Лугано», а также Мухаммадрасул Абдулмаджидов, к которому проявлял серьезный интерес французский «Брест» до закрытия трансферного окна.