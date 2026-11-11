Названы главные козыри сборной Узбекистана перед матчем против России

2 мин чтения47
Названы главные козыри сборной Узбекистана перед матчем против России

Завтра, 12 ноября, в Ташкенте стартует ожидаемый престижный товарищеский матч по футболу между национальными сборными Узбекистана и России. В преддверии этого противостояния известный футбольный эксперт и агент Джамол Акаев дал интервью изданию «Евро-футбол», в котором поделился своим мнением о нынешнем потенциале нашей национальной команды, звездах в составе и интересе со стороны европейских клубов.

«Узбекистан становится одним из лидеров азиатского футбола»

По словам Джамола Акаева, за последние годы узбекский футбол сделал огромные шаги вперед, становясь ведущей силой в Азии не только на уровне главной сборной, но и во всех возрастных категориях. Эксперт особо отметил лидеров защитной и атакующей линий команды.

«Особенно можно выделить линию защиты — здесь сформировалась надежная центральная связка из Абдукодира Хусанова и Джахонгира Уразова», — сказал агент.

Также было отмечено, что внимания заслуживают и такие талантливые молодые игроки, как Бехруз Каримов, ярко проявивший себя на чемпионате мира и впоследствии перешедший в швейцарский клуб «Лугано», а также Мухаммадрасул Абдулмаджидов, к которому проявлял серьезный интерес французский «Брест» до закрытия трансферного окна.

Линии сборной и лидеры

Основные футболисты и детали

Надежность центра защиты

Связка Абдукодира Хусанова и Джахонгира Уразова

Международная арена и легионеры

Бехруз Каримов («Лугано», Швейцария) и другие молодые игроки на прицеле у европейских клубов

Знакомые российским болельщикам

Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев, Хусайн Норчаев, Русланбек Джиянов, Жасурбек Жалолиддинов

Центр поля

Азизджон Ганиев, Умарали Рахмоналиев и Одил Хамробеков

«Футболисты линии атаки — Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев, Хусайн Норчаев, Русланбек Джиянов, Жасурбек Жалолиддинов — хорошо знакомы российским болельщикам. Ведь они в разные годы играли в чемпионате России и низших лигах, оставив свой след».

Предстоящие серьезные испытания и планы выездов

Напомним, что после встречи в Ташкенте сборная России 17 ноября выйдет на поле в Краснодаре против национальной команды Венесуэлы. Сборная Узбекистана же после игры с россиянами отправится в столицу Катара Доху, где, как было согласовано, примет участие в очередном товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии. В целом, по словам эксперта, интерес к этому матчу против России в нашей стране чрезвычайно высок.

Как вы считаете, смогут ли наша сильная защита и нападающие, хорошо знающие чемпионат России, как отметил Джамол Акаев, сказать свое слово в завтрашнем матче? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Спорт