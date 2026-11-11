Названы главные козыри сборной Узбекистана перед матчем против России
Завтра, 12 ноября, в Ташкенте стартует ожидаемый престижный товарищеский матч по футболу между национальными сборными Узбекистана и России. В преддверии этого противостояния известный футбольный эксперт и агент Джамол Акаев дал интервью изданию «Евро-футбол», в котором поделился своим мнением о нынешнем потенциале нашей национальной команды, звездах в составе и интересе со стороны европейских клубов.
«Узбекистан становится одним из лидеров азиатского футбола»
По словам Джамола Акаева, за последние годы узбекский футбол сделал огромные шаги вперед, становясь ведущей силой в Азии не только на уровне главной сборной, но и во всех возрастных категориях. Эксперт особо отметил лидеров защитной и атакующей линий команды.
«Особенно можно выделить линию защиты — здесь сформировалась надежная центральная связка из Абдукодира Хусанова и Джахонгира Уразова», — сказал агент.
Также было отмечено, что внимания заслуживают и такие талантливые молодые игроки, как Бехруз Каримов, ярко проявивший себя на чемпионате мира и впоследствии перешедший в швейцарский клуб «Лугано», а также Мухаммадрасул Абдулмаджидов, к которому проявлял серьезный интерес французский «Брест» до закрытия трансферного окна.
Линии сборной и лидеры
Основные футболисты и детали
Надежность центра защиты
Связка Абдукодира Хусанова и Джахонгира Уразова
Международная арена и легионеры
Бехруз Каримов («Лугано», Швейцария) и другие молодые игроки на прицеле у европейских клубов
Знакомые российским болельщикам
Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев, Хусайн Норчаев, Русланбек Джиянов, Жасурбек Жалолиддинов
Центр поля
Азизджон Ганиев, Умарали Рахмоналиев и Одил Хамробеков
«Футболисты линии атаки — Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев, Хусайн Норчаев, Русланбек Джиянов, Жасурбек Жалолиддинов — хорошо знакомы российским болельщикам. Ведь они в разные годы играли в чемпионате России и низших лигах, оставив свой след».
Предстоящие серьезные испытания и планы выездов
Напомним, что после встречи в Ташкенте сборная России 17 ноября выйдет на поле в Краснодаре против национальной команды Венесуэлы. Сборная Узбекистана же после игры с россиянами отправится в столицу Катара Доху, где, как было согласовано, примет участие в очередном товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии. В целом, по словам эксперта, интерес к этому матчу против России в нашей стране чрезвычайно высок.
Как вы считаете, смогут ли наша сильная защита и нападающие, хорошо знающие чемпионат России, как отметил Джамол Акаев, сказать свое слово в завтрашнем матче? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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