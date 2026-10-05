Брайан Ример сравнил Расмуса Хёйлунна с Эрлингом Холандом

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример высоко оценил значимость нападающего Расмуса Хёйлунна для национальной команды, сравнив его со звездой «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Как сообщает Goal.com, 23-летний футболист забил решающий гол в матче Лиги наций против Уэльса, принеся своей команде важную победу и вновь подтвердив свою отличную спортивную форму. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В напряженном матче в Кардиффе Расмус Хёйлунн реализовал пенальти в ворота хозяев, обеспечив победу сборной Дании. Этот гол стал для форварда третьим в последних четырех играх, что позволило ему сравняться по результативности с норвежским супербомбардиром Эрлингом Холандом.

Роль Хёйлунна в команде и признание тренера

В интервью изданию ТВ2 Спорт после матча главный тренер Брайан Ример похвалил своего подопечного, особо отметив его роль в команде. По его словам, норвежцы могут ставить своего игрока выше, но для Дании Расмус является фигурой такого же уровня значимости, как и Холанд.

Успехи Хёйлунна в последних матчах впечатлили не только тренера, но и партнеров по команде. Защитник Расмус Кристенсен в интервью прессе подчеркнул огромный физический и технический прогресс нападающего, сравнив его с настоящим хищником на поле.

Психологическая борьба и работа над пенальти

В матче против Уэльса вратарь Дэнни Уорд пытался сбить нападающего с толку перед 11-метровым ударом, однако Расмус Хёйлунн сохранил контроль над ситуацией и отправил мяч в сетку. После игры футболист признался, что специально готовился к таким ситуациям высокого давления на тренировках.

Нападающий отметил, что отвечать голом на различные уловки и психологическое давление вратарей, сохраняя при этом хладнокровие, — неотъемлемая часть футбола. Он добавил, что не боится брать на себя ответственность за исполнение пенальти и продолжает усердно работать над этим компонентом.