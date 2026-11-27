Каршинский футбольный клуб «Насаф» принял с официальным визитом директора по развитию, международным и стратегическим инициативам известного французского клуба «Марсель» Джанлуку Сантанелло.

Детали визита и переговоры

В ходе визита гость ознакомился с современной инфраструктурой каршинцев и обменялся мнениями с руководством клуба по важным направлениям:

Направление Проведенная работа и обсуждения Знакомство с инфраструктурой Джанлука Сантанелло изучил условия, созданные в футбольной академии «Насафа», женской академии, а также на тренировочной базе основной команды Тема переговоров С руководством клуба обсуждались вопросы развития молодежного футбола, современные футбольные методики и перспективы международного сотрудничества Итог встречи По завершении диалога стороны достигли взаимной договоренности о дальнейших шагах по сотрудничеству

Международный матч на стадионе «Марказий»

После переговоров представитель «Марселя» посетил стадион «Марказий» в Карши, где с трибун наблюдал за матчем между «Насафом» и бахрейнским клубом «Аль-Халидия» в рамках турнира Лига чемпионов АФК 2.

В свою очередь, футбольный клуб «Насаф» выразил благодарность представителю «Марселя» за проявленный высокий интерес и продуктивный диалог.

Как вы считаете, какой импульс даст международное сотрудничество с французским клубом «Марсель» для выхода воспитанников академии «Насафа» на европейскую футбольную арену?

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