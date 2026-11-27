27 ноября 2026 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил игру узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова, участвующего в решающем матче за мировую шахматную корону. Глава государства особо отметил, что наш соотечественник провел первые три партии достойно и на высоком уровне.

«Желаю шахматисту успехов и сил»

Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что внимательно следит за престижными соревнованиями, проходящими в Женеве:

«Три игры провел хорошо, мы наблюдаем», — подчеркнул глава государства, комментируя выступление Жавохира Синдарова.

Также Шавкат Мирзиёев пожелал узбекскому гроссмейстеру успехов и сил в предстоящих поединках, выразив надежду на его победу в этом историческом противостоянии.