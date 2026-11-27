Шавкат Мирзиёев пожелал удачи Жавохиру Синдарову, борющемуся за мировую шахматную корону (видео)
27 ноября 2026 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил игру узбекистанского гроссмейстера Жавохира Синдарова, участвующего в решающем матче за мировую шахматную корону. Глава государства особо отметил, что наш соотечественник провел первые три партии достойно и на высоком уровне.
«Желаю шахматисту успехов и сил»
Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что внимательно следит за престижными соревнованиями, проходящими в Женеве:
«Три игры провел хорошо, мы наблюдаем», — подчеркнул глава государства, комментируя выступление Жавохира Синдарова.
Также Шавкат Мирзиёев пожелал узбекскому гроссмейстеру успехов и сил в предстоящих поединках, выразив надежду на его победу в этом историческом противостоянии.
Текущее положение матча за звание чемпиона мира в Женеве
В эти дни в швейцарской Женеве Жавохир Синдаров ведет борьбу за шахматную корону против действующего чемпиона мира, индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу в матче, состоящем из 14 партий. Все три первые партии завершились вничью в упорной борьбе:
Партия
Дата
Результат
Общий счет
1-я партия
24 ноября 2026 г.
Ничья (½–½)
0.5 – 0.5
2-я партия
25 ноября 2026 г.
Ничья (½–½)
1.0 – 1.0
3-я партия
26 ноября 2026 г.
Ничья (½–½)
1.5 – 1.5
Согласно регламенту, для завоевания титула чемпиона мира одному из шахматистов необходимо набрать 7,5 очков. Следующая, 4-я партия матча состоится 28 ноября.
Как вы считаете, сможет ли Жавохир Синдаров победить действующего чемпиона мира Гукеша Доммараджу и привезти в Узбекистан мировую шахматную корону?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с близкими, которые следят за самыми яркими достижениями узбекского спорта!
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