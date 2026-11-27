Центральный защитник итальянской «Ромы» Марио Эрмосо оказался в центре внимания двух европейских грандов. Как сообщил известный инсайдер Экрем Конур на своей странице в социальных сетях, за игрой 31-летнего испанского футболиста активно следят «Барселона» и «Интер» .

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Показатели Детали Футболист и возраст Марио Эрмосо (Испания, 31 год) Текущий клуб «Рома» (выступает с 2024 года) Срок окончания контракта Конец июня следующего года Оценка Трансфермаркт 7 миллионов евро Статистика текущего сезона 11 матчей и 2 гола в Серии А

Как вы считаете, что лучше для Марио Эрмосо: продолжить карьеру в чемпионате Испании в составе «Барселоны» или остаться в Италии и принять предложение «Интера»?

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