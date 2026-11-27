«Барселона» и «Интер» проявляют серьезный интерес к защитнику «Ромы» Марио Эрмосо
Центральный защитник итальянской «Ромы» Марио Эрмосо оказался в центре внимания двух европейских грандов. Как сообщил известный инсайдер Экрем Конур на своей странице в социальных сетях, за игрой 31-летнего испанского футболиста активно следят «Барселона» и «Интер».
Статус контракта и трансферная стоимость
Приближающийся срок истечения действующего соглашения опытного защитника с римским клубом создает удобную возможность для грандов:
Показатели
Детали
Футболист и возраст
Марио Эрмосо (Испания, 31 год)
Текущий клуб
«Рома» (выступает с 2024 года)
Срок окончания контракта
Конец июня следующего года
Оценка Трансфермаркт
7 миллионов евро
Статистика текущего сезона
11 матчей и 2 гола в Серии А
Как вы считаете, что лучше для Марио Эрмосо: продолжить карьеру в чемпионате Испании в составе «Барселоны» или остаться в Италии и принять предложение «Интера»?
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