Тевес пригласил на прощальную встречу бывших товарищей по команде, с которыми играл на протяжении своей карьеры. Он выступал вместе с Месси в сборной Аргентины, а с Роналду — в «Манчестер Юнайтед».

Прощальный матч аргентинского футболиста Карлоса Тевеса состоится 20 декабря на стадионе «Ла Бомбонера» клуба «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе. Подтверждено участие Лионеля Месси, а участие Криштиану Роналду пока под вопросом. Об этом сообщает Инфобае.

В интервью изданию Инфобае Тевес рассказал, что пригласил и Роналду. Он отметил, что вероятность появления португальского футболиста на поле в одном матче с Месси существует, но этот вопрос пока окончательно не решен.

Ожидается, что в прощальном матче также примут участие Серхио Агуэро, Мартин Палермо, Леандро Паредес, Рио Фердинанд, Джанлуиджи Буффон, Эдвин ван дер Сар и другие звезды футбола.

За свою карьеру Тевес выступал за клубы «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шеньхуа». В составе сборной Аргентины он провел 76 матчей и забил 13 голов. В 2004 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Афинах. Завершил карьеру футболиста в 2022 году.