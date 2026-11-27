В Ахангаране Lacetti сбил пешехода, он скончался на месте происшествия
В Ахангаранском районе Ташкентской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Об этом сообщили в областном Управлении безопасности дорожного движения.
Согласно информации, инцидент произошел 26 ноября около 21:00 на 35-м километре автомобильной дороги А373, проходящей по территории махалли Шодмалик Ахангаранского района.
Водитель Н.Х. 1987 года рождения, управляя автомобилем Lacetti, совершил наезд на пешехода 1982 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате происшествия пешеход получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств). В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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