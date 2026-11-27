В Ахангаранском районе Ташкентской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Об этом сообщили в областном Управлении безопасности дорожного движения.

Согласно информации, инцидент произошел 26 ноября около 21:00 на 35-м километре автомобильной дороги А373, проходящей по территории махалли Шодмалик Ахангаранского района.

Водитель Н.Х. 1987 года рождения, управляя автомобилем Lacetti, совершил наезд на пешехода 1982 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате происшествия пешеход получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств). В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.