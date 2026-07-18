Сербия присоединилась к соглашению NASA Artemis: новый этап в исследовании космоса
Сербия официально подписала соглашение Artemis Аккордс, продвигаемое NASA, став 69-й страной в мире, стремящейся к исследованию космоса в мирных целях и на основе открытого сотрудничества. На торжественной церемонии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне документ подписал министр иностранных дел Сербии Марко Джурич. Этот шаг поможет стране найти свое место в современной космической гонке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Соглашение Artemis было разработано в 2020 году NASA и Государственным департаментом США в сотрудничестве с семью странами-основателями. Этот документ определяет практические принципы международного сотрудничества при изучении Луны, Марса и других объектов Солнечной системы. Основная цель соглашения — обеспечить использование космоса исключительно в мирных целях и открытый обмен научными данными.
Основные принципы и цели сотрудничестваСтраны, присоединившиеся к данному соглашению, берут на себя ряд важных обязательств. По данным иксбт.ком, эти принципы включают в себя:
- Использование космического пространства исключительно в мирных целях;
- Открытый обмен научными открытиями и данными с международным сообществом;
- Оказание помощи участникам космических миссий в чрезвычайных ситуациях;
- Сохранение исторических памятников и артефактов в космосе;
- Снижение количества космического мусора и предотвращение взаимных помех.
Историческое наследие и взгляд в будущееАдминистрация NASA особо подчеркнула, что вклад сербских инженеров в американскую космическую программу не является чем-то новым. По словам заместителя руководителя агентства Мэтта Андерсона, сербские специалисты играли важную роль еще во времена программы Аполло. В частности, Милойко «Майк» Вучелич был награжден одной из высших наград США — Президентской медалью Свободы — за заслуги в успешном возвращении экипажа Аполло 13 на Землю.
Министр Марко Джурич отметил, что присоединение к этому соглашению означает продолжение традиций таких великих ученых, как Никола Тесла, Милутин Миланкович и Дэвид Вуич. Дэвид Вуич участвовал в программе Аполло и был членом группы инженеров, известной как «Сербская семерка». Они принимали активное участие в создании систем управления космическими кораблями, энергоснабжения и стыковочных узлов.
Сегодня NASA продолжает расширять ряды участников соглашения Artemis. В ближайшие годы ожидается присоединение к этой инициативе еще ряда стран. Это послужит прочным международным фундаментом для создания человечеством постоянной инфраструктуры на Луне и более глубокого исследования дальнего космоса.
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