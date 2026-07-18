Сербия официально подписала соглашение Artemis Аккордс, продвигаемое NASA, став 69-й страной в мире, стремящейся к исследованию космоса в мирных целях и на основе открытого сотрудничества. На торжественной церемонии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне документ подписал министр иностранных дел Сербии Марко Джурич. Этот шаг поможет стране найти свое место в современной космической гонке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Соглашение Artemis было разработано в 2020 году NASA и Государственным департаментом США в сотрудничестве с семью странами-основателями. Этот документ определяет практические принципы международного сотрудничества при изучении Луны, Марса и других объектов Солнечной системы. Основная цель соглашения — обеспечить использование космоса исключительно в мирных целях и открытый обмен научными данными.

Основные принципы и цели сотрудничества

Страны, присоединившиеся к данному соглашению, берут на себя ряд важных обязательств. По данным иксбт.ком, эти принципы включают в себя:

Использование космического пространства исключительно в мирных целях;

Открытый обмен научными открытиями и данными с международным сообществом;

Оказание помощи участникам космических миссий в чрезвычайных ситуациях;

Сохранение исторических памятников и артефактов в космосе;

Снижение количества космического мусора и предотвращение взаимных помех.

Для Сербии это соглашение открывает возможности участия в будущих крупных проектах NASA, в частности, в рамках программы Artemis. Теперь сербские специалисты могут участвовать в создании научного оборудования для проекта Мун Base, подготовке технологических грузов, а также в разработке спутников для экспедиций на Луну.

Историческое наследие и взгляд в будущее

Администрация NASA особо подчеркнула, что вклад сербских инженеров в американскую космическую программу не является чем-то новым. По словам заместителя руководителя агентства Мэтта Андерсона, сербские специалисты играли важную роль еще во времена программы Аполло. В частности, Милойко «Майк» Вучелич был награжден одной из высших наград США — Президентской медалью Свободы — за заслуги в успешном возвращении экипажа Аполло 13 на Землю.

Министр Марко Джурич отметил, что присоединение к этому соглашению означает продолжение традиций таких великих ученых, как Никола Тесла, Милутин Миланкович и Дэвид Вуич. Дэвид Вуич участвовал в программе Аполло и был членом группы инженеров, известной как «Сербская семерка». Они принимали активное участие в создании систем управления космическими кораблями, энергоснабжения и стыковочных узлов.

Сегодня NASA продолжает расширять ряды участников соглашения Artemis. В ближайшие годы ожидается присоединение к этой инициативе еще ряда стран. Это послужит прочным международным фундаментом для создания человечеством постоянной инфраструктуры на Луне и более глубокого исследования дальнего космоса.