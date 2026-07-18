Искусственный интеллект и конфиденциальность: пользователи Zoom нашли новый способ защиты

С развитием современных технологий запись и транскрибация повседневных разговоров становятся обычным явлением. Особенно на фоне популярности приложений для ведения заметок на базе искусственного интеллекта многие пользователи начали беспокоиться о своей конфиденциальности и приватности бесед. Последний отчет Валл Стрит Джурнал показывает, что против этой тенденции появляются необычные методы борьбы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Венчурный инвестор Джеремй Левине нашел оригинальное решение этой проблемы. Он изменил свое имя в платформе Zoom не просто на "Джеремй Левине", а на "Джеремй Левине Я не даю согласия на транскрибацию или запись". Эта небольшая хитрость направлена на то, чтобы предупредить собеседников и предотвратить несанкционированную запись. Левине называет подобную постоянную слежку «социально неприемлемым поведением» и подчеркивает, что она полностью уничтожает атмосферу свободного общения.

Цифровая «могила» и этические проблемы

По данным TechCrunch, сейчас на рынке существуют десятки АИ-приложений, которые автоматически анализируют встречи и преобразуют их в текст. Например, такие программы, как Granola, используются для записи не только деловых, но и личных встреч. Некоторые пользователи даже во время первого свидания (дате) записывают разговор, чтобы позже с помощью АИ-моделей, таких как Claude , проанализировать, насколько привлекательными или сочувствующими они выглядели.

Однако эта тенденция вызывает серьезные правовые и этические вопросы. В большинстве случаев собеседники остаются в неведении о том, что каждое их слово запечатлевается в цифровой памяти. Венчурный инвестор Эрик Бахн признается, что теперь вынужден исходить из того, что любая встреча может записываться, даже если телефон не лежит на столе.

Эксперты обращают внимание на еще один важный аспект: «аудиосвалка». Если каждая встреча, разговор в коридоре или личное общение транскрибируются, кто будет все это читать? В конечном итоге накопление огромных баз данных, которые никто не переслушивает и не анализирует, может обесценить само общение.

В условиях, когда культура удаленной работы и онлайн-встреч формируется и в Узбекистане, при использовании таких АИ-инструментов требуется осторожность. Не стоит забывать, что конфиденциальность личных данных и бесед — это не только технический, но и культурный и правовой вопрос. Пока что «манифесты протеста» пользователей, подобных Джеремй Левине, остаются одним из самых простых и эффективных способов противодействия такому цифровому контролю.