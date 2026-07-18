Революционные процессоры Intel Nova Лаке задерживаются

Компания Intel, лидер на рынке полупроводников, внесла серьезные коррективы в планы по выпуску своего нового поколения процессоров — линейки Nova Лаке. Согласно последним данным, пользователям не стоит ожидать появления этих чипов, входящих в серию Core Ultra 400, в текущем или даже в следующем году. Это неожиданное решение вызывает широкие дискуссии в технологическом мире. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно информации, полученной изданием Видеокардз, процессоры Nova Лаке официально выйдут на рынок под брендом Core Ultra Сериес 4. Хотя ранее ожидалось, что эти чипы будут представлены раньше, источники подтверждают, что дебют первых моделей запланирован только на первый квартал 2027 года. Это может стать одним из самых долгожданных и поэтапных запусков в истории Intel.

Этапы запуска и технические характеристики

Выход процессоров нового поколения на рынок разделен на несколько этапов. В первые месяцы 2027 года в продажу поступят настольные модели с индексом НВЛ-С 28К ДС, то есть с 28 ядрами и одним чиплетом. Примечательно, что на этот раз Intel, вопреки традиции, первой представит модели с заблокированным множителем (без индекса К).

После этого, согласно плану, будут поочередно выпущены следующие модели:

Во втором квартале 2027 года: НВЛ-С 28К К (28-ядерные флагманы с возможностью разгона);

В конце того же периода: более доступные 8- и 16-ядерные модели;

В период с мая по сентябрь 2027 года: самые мощные модели НВЛ-С 52К ДС с двумя чиплетами и 52 ядрами.

По мнению экспертов, такой долгосрочный и растянутый график может быть связан с текущей нестабильной ситуацией на рынке персональных компьютеров. Похоже, Intel выбрала такую стратегию для оптимизации своих производственных мощностей и адаптации к рыночному спросу.

Позиции на рынке и конкуренция

Учитывая высокий спрос на продукцию Intel, эта задержка неизбежно повлияет на планы местных пользователей и сборщиков систем. Пока пользователям придется довольствоваться существующими Core Ultra и промежуточными поколениями, ожидаемыми в ближайшее время.

Хотя логотипы и детали брендинга Nova Лаке уже известны, технически эти чипы должны стать большим скачком для Intel. Мощность до 52 ядер и новая архитектура должны дать компании преимущество в борьбе с такими конкурентами, как NVIDIA и AMD, однако очевидно, что до 2027 года конкуренты также не будут стоять на месте.

Подводя итог, проект Intel Nova Лаке является частью долгосрочной стратегии компании, и нам придется подождать еще как минимум два с половиной года, чтобы увидеть его работу на полную мощность.