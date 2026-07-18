Гонка AI ударила по рынку смартфонов: ожидается рост цен

Резкий рост спроса на технологии искусственного интеллекта (AI) на мировом технологическом рынке приводит к неожиданным последствиям. В частности, потребность в чипах памяти для АИ-дата-центров вызвала дефицит компонентов для смартфонов, что провоцирует рост цен на эти устройства. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным аналитического центра Кунтерпоинт Ресеарч, во втором квартале текущего года объем поставок смартфонов в Индии, являющейся вторым по величине рынком смартфонов в мире, сократился на 10% по сравнению с прошлым годом. Это самое резкое падение за последние шесть лет, и эксперты связывают это напрямую с удорожанием чипов RAM и постоянной памяти.

Дефицит чипов памяти и стратегия производителей

Такие гиганты чипов, как Samsung , СК Хйникс и Микрон, в настоящее время перенаправляют свои производственные мощности на чипы памяти с высокой пропускной способностью (ХБМ). Эти чипы критически важны для АИ-акселераторов, и их производство гораздо выгоднее, чем выпуск стандартных чипов памяти для смартфонов. В результате объем компонентов для обычной потребительской электроники сокращается, а их себестоимость растет.

Эта ситуация особенно сильно ударила по сегменту бюджетных смартфонов. Около 60% индийского рынка составляют телефоны стоимостью менее 210 долларов. Из-за роста цен на чипы памяти производителям становится сложно удерживаться в этом ценовом диапазоне, что привело к сокращению поставок до 45%.

Изменения на рынке и реакция потребителей

Согласно сообщению TechCrunch, рост цен также влияет на поведение потребителей. Теперь пользователи продлевают срок обновления своих устройств в среднем с 3,5 до 4 лет. Однако премиальные бренды, такие как Apple и Samsung, страдают от этого кризиса относительно меньше, так как покупатели дорогих устройств менее чувствительны к изменениям цен.

Китайские бренды, включая OnePlus, пересматривают свои стратегии из-за возникших экономических трудностей. Компания объявила о прекращении выпуска новых продуктов на рынках Европы и Северной Америки, сосредоточив основное внимание на рынках Индии и Китая. Ожидается, что подобные изменения радикально изменят конкурентную среду на мировом рынке.

Эта тенденция актуальна и для рынка Узбекистана. Учитывая, что в нашей стране также популярен сегмент бюджетных смартфонов, глобальный дефицит компонентов может отразиться на ценах в местных магазинах в ближайшие месяцы.