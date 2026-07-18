Мак Аллистер откровенно высказался о будущем Месси...

·0·Спорт
Мак Аллистер откровенно высказался о будущем Месси...

В то время как сборная Аргентины готовится к финалу чемпионата мира 2026 года, будущее Лионеля Месси в национальной команде вновь оказалось в центре обсуждений. Алексис Мак Аллистер не скрыл, что партнеры по команде хотят видеть 39-летнего капитана на поле как можно дольше.

Однако окончательное решение может принять только сам Месси.

«Это его личное решение»

Мак Аллистера спросили, пытаются ли футболисты команды убедить Месси остаться в сборной.

«Это довольно сложная ситуация. В конечном итоге это его личное дело. Не знаю, принял ли он окончательное решение или нет», — сказал полузащитник изданию DSPORTS.

По его словам, у аргентинских футболистов также нет точной информации о дальнейших планах капитана.

Месси делает разницу даже в 39 лет

Мак Аллистер особо подчеркнул, что, несмотря на возраст, Месси оказывает огромное влияние на игру команды.

«Если Лео еще не принял решение, мы всегда говорим, что он делает разницу на поле даже в этом возрасте. Это очень важно для нас», — отметил футболист.

В свои 39 лет Месси готовится выйти на поле в финале очередного мундиаля. Его опыт, лидерство и мастерство в решающие моменты по-прежнему имеют огромное значение для Аргентины.

Партнеры по команде хотят, чтобы Месси остался

Мак Аллистер подчеркнул, что игра в одной команде с Месси имеет особое значение для аргентинских футболистов.

«Играть вместе с Месси для нас многое значит. Мы надеемся, что он останется как можно дольше, но посмотрим, что будет на самом деле», — добавил он.

Таким образом, команда уважает решение Месси, но надеется на то, что он останется в сборной.

Впереди исторический финал против Испании

В финале чемпионата мира 2026 года Аргентина 19 июля встретится со сборной Испании.

Этот матч может стать последней игрой Месси на мундиалях. Однако футболист пока не объявил о своем официальном решении относительно будущего в национальной команде.

Теперь все внимание приковано к финалу: сможет ли Месси еще раз привести Аргентину к званию чемпиона мира?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Мохамед Салах договорился с «Бешикташем»: стала известна и его зарплатаМохамед Салах договорился с «Бешикташем»: стала известна и его зарплатаВчера, 23:49«Пахтакор» оступился в дерби, «Машъал» одержал свою первую победу«Пахтакор» оступился в дерби, «Машъал» одержал свою первую победуВчера, 22:39Тактика Зидана: как секреты «Реала» работают в сборной Франции?Тактика Зидана: как секреты «Реала» работают в сборной Франции?Вчера, 22:17Срочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной ФранцииСрочно: Зинедин Зидан становится главным тренером сборной ФранцииВчера, 22:12Кукурелья сделал неожиданное заявление перед финаломКукурелья сделал неожиданное заявление перед финаломВчера, 22:08Суперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутахСуперлига, 12-й тур: «Навбахор» упустил победу на последних минутахВчера, 22:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе