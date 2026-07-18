Мак Аллистер откровенно высказался о будущем Месси...

В то время как сборная Аргентины готовится к финалу чемпионата мира 2026 года, будущее Лионеля Месси в национальной команде вновь оказалось в центре обсуждений. Алексис Мак Аллистер не скрыл, что партнеры по команде хотят видеть 39-летнего капитана на поле как можно дольше.

Однако окончательное решение может принять только сам Месси.

«Это его личное решение»

Мак Аллистера спросили, пытаются ли футболисты команды убедить Месси остаться в сборной.

«Это довольно сложная ситуация. В конечном итоге это его личное дело. Не знаю, принял ли он окончательное решение или нет», — сказал полузащитник изданию DSPORTS.

По его словам, у аргентинских футболистов также нет точной информации о дальнейших планах капитана.

Месси делает разницу даже в 39 лет

Мак Аллистер особо подчеркнул, что, несмотря на возраст, Месси оказывает огромное влияние на игру команды.

«Если Лео еще не принял решение, мы всегда говорим, что он делает разницу на поле даже в этом возрасте. Это очень важно для нас», — отметил футболист.

В свои 39 лет Месси готовится выйти на поле в финале очередного мундиаля. Его опыт, лидерство и мастерство в решающие моменты по-прежнему имеют огромное значение для Аргентины.

Партнеры по команде хотят, чтобы Месси остался

Мак Аллистер подчеркнул, что игра в одной команде с Месси имеет особое значение для аргентинских футболистов.

«Играть вместе с Месси для нас многое значит. Мы надеемся, что он останется как можно дольше, но посмотрим, что будет на самом деле», — добавил он.

Таким образом, команда уважает решение Месси, но надеется на то, что он останется в сборной.

Впереди исторический финал против Испании

В финале чемпионата мира 2026 года Аргентина 19 июля встретится со сборной Испании.

Этот матч может стать последней игрой Месси на мундиалях. Однако футболист пока не объявил о своем официальном решении относительно будущего в национальной команде.

Теперь все внимание приковано к финалу: сможет ли Месси еще раз привести Аргентину к званию чемпиона мира?