На Международную космическую станцию отправят летающего робота нового поколения

·21·Технологии
На Международную космическую станцию отправят летающего робота нового поколения

В деле освоения космоса и облегчения труда человека на орбитальных станциях делается новый шаг. Американский стартап Икарус Роботикс планирует отправить на Международную космическую станцию (МКС) автономную летающую платформу под названием Джой в начале 2027 года. Этот проект требует нового подхода к вопросам безопасности, расширяя возможности робототехники в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Этот робот, который отправится в полет в рамках миссии Джойриде-1, предназначен для самостоятельного передвижения внутри станции, выполнения маневров и оказания помощи членам экипажа в повседневных задачах. Как сообщает издание ИКсБТ.ком, в качестве основного партнера по реализации проекта была выбрана компания КУЛР Течнологй Груп, которая обеспечит робота высокотехнологичными аккумуляторами.

Высочайший уровень безопасности

Для устройств, работающих в замкнутой и ограниченной среде, такой как космическая станция, источники энергии должны соответствовать крайне строгим требованиям. В отличие от обычных спутников, роботы внутри жилых модулей должны сводить к нулю риск возгорания или взрыва. Генеральный директор Икарус Роботикс Итан Барахас отметил, что разработка таких систем является гораздо более сложным и дорогостоящим процессом, чем создание традиционных батарей.

Аккумуляторные системы КУЛР Оне Спаке (К1С), питающие робота, спроектированы в соответствии со всеми стандартами безопасности, установленными NASA. Глава КУЛР Майкл Мо сообщил, что эти батареи будут адаптированы именно под размеры, форму и профиль энергопотребления робота Джой. Стоит отметить, что данная технология уже прошла испытания в рамках миссии Artemis II и доказала свою надежность.

Космическая инфраструктура будущего

По словам технического директора Икарус Роботикс Джейми Палмера, для развития инфраструктуры на орбите, а в будущем — на Луне и Марсе, требуется все больше автономных электромеханических систем. Это касается не только вспомогательных роботов, но и сложных устройств, способных выполнять сборку, техническое обслуживание и инспекцию оборудования.

Поскольку ручное обслуживание многих систем в космосе невозможно, роботы, способные работать без участия человека, будут иметь решающее значение. Ожидается, что такие роботы, как Джой, в будущем будут выполнять следующие задачи:

  • Мониторинг среды внутри станции;
  • Доставка необходимых инструментов для экипажа;
  • Дистанционная диагностика оборудования;
  • Принятие оперативных мер в чрезвычайных ситуациях.
Успех этого проекта не только повысит эффективность работы на МКС, но и откроет новую эру в создании безопасных источников энергии и автономных помощников для долгосрочных космических миссий.

КосмосNASAРобототехникаТехнологииАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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