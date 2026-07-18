Фаллут 5 выйдет не скоро: Бетесда поделилась информацией о будущем игровой серии

·28·Технологии
Фаллут 5 выйдет не скоро: Бетесда поделилась информацией о будущем игровой серии

Всемирно известная студия Бетесда раскрыла новые планы относительно одной из своих крупнейших франшиз — вселенной Фаллут. Несмотря на то, что проект Фаллут 5, которого с нетерпением ждут многие геймеры, официально подтвержден, стало известно, что его премьера не состоится в ближайшие годы. Об этом сообщает издание иксбт.ком, ссылаясь на заявление студии. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время проект Фаллут 5 находится на стадии «препродакшена», то есть предварительной подготовки к производству. Основное внимание компании сейчас сосредоточено на другом крупном проекте — игре Те Элдер Скроллс ВИ. Согласно плану, Фаллут 5 перейдет к полноценной разработке только после того, как Те Элдер Скроллс ВИ поступит в продажу. Это означает, что новую часть можно ожидать как минимум через 4-5 лет.

Ремастер-версии и обновления

Учитывая, что ожидание новой части будет долгим, Бетесда решила перевыпустить классические проекты для фанатов. Студия подтвердила, что ведется работа над ремастер-версиями игр Фаллут 3 и Фаллут: Нев Вегас. Для справки, Фаллут 3 была выпущена в 2008 году, а Нев Вегас — в 2010 году, и они считаются одними из лучших образцов постапокалиптического жанра.

Интересен тот факт, что проект Фаллут: Нев Вегас в свое время разрабатывала студия Обсидиан. Ранее ходили слухи, что именно эта студия работает над ремастером. Однако, хотя представители Бетесда подтвердили продолжение сотрудничества с Обсидиан, они заявили, что те заняты совершенно другим, новым проектом в рамках этой вселенной.

Технические возможности и движок

С технической точки зрения также есть новости. Сообщается, что и Те Элдер Скроллс ВИ, и Фаллут 5 создаются на новейшей технологии компании Бетесда — движке Креатион Энгине 3. Ожидается, что это выведет графику, физику и возможности открытого мира в играх на новый уровень.

Эти новости важны и для сообщества геймеров в Узбекистане. Серия Фаллут пользуется большим авторитетом среди поклонников жанра РПГ в нашей стране благодаря своему глубокому сюжету и атмосфере. Хотя новая часть задерживается, выход старых частей с современной графикой позволит многим игрокам заново пережить любимые приключения.

В заключение можно сказать, что Бетесда делает упор на качество и избегает поспешных решений. Очевидно, что до выхода Фаллут 5 фанаты не заскучают не только благодаря ремастерам, но и секретному проекту студии Обсидиан.

BethesdaFallout 5ГеймингТехнологииObsidian
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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