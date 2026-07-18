AMD тестирует 8-кратную генерацию кадров для новых видеокарт Radeon

Крупный игрок на рынке графических процессоров, компания AMD, тайно тестирует революционную технологию Мулти-Frame Generation для своих видеокарт Radeon. Данная функция позволяет создавать до 8 искусственных кадров на каждый реальный кадр. Ожидается, что это выведет плавность изображения и производительность в играх на невообразимый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Пользователи форума Чифелл обнаружили это нововведение во внутренних настройках драйверов AMD с помощью инструмента РадеонТунер. В частности, в драйвере Адреналин 26.6.2 ВХКЛ при работе с видеокартой Radeon RX 9070 КсТ в разделе FSR появились четыре новых параметра, включая функцию FSR Мулти Frame Generation Оверриде с коэффициентом 8кс. Хотя компания пока не дала официальных комментариев, изменения в драйверах свидетельствуют о том, что технология находится на финальной стадии.

Конкуренция с NVIDIA и новые возможности

Согласно данным иксбт.ком, эта новинка от AMD направлена на то, чтобы обойти основного конкурента — NVIDIA. В настоящее время технологии NVIDIA поддерживают максимум 6-кратную генерацию кадров (5 дополнительных кадров на 1 реальный). AMD же планирует довести этот показатель до 8, чтобы захватить абсолютное лидерство на рынке. Учитывая, что текущие карты Radeon могут создавать только один дополнительный кадр, это огромный технологический скачок.

В новых драйверах были найдены не только функции генерации кадров, но и другие возможности, направленные на улучшение качества изображения. К ним относятся системы FSR Рай Регенератион Деноисер, повышающая качество трассировки лучей (рай тракинг), и FSR Неурал Радианке Качинг, кэширующая данные об освещении с помощью нейросетей. Эти технологии служат для придания визуальным эффектам в играх еще большей реалистичности.

Первые тесты в играх и проблемы

В настоящее время эти передовые функции тестируются в ограниченном количестве игр, в частности, в таких проектах, как Калл оф Дутй: Блак Опс 7 и Кримсон Десерт. Пользователи смогут выбирать баланс между производительностью и качеством изображения через обновление FSR Редстоне. Однако столь резкое увеличение количества кадров влечет за собой и определенные трудности.

Одной из основных проблем является задержка управления (инпут лаг) и нестабильность вывода изображения. При вставке 7 искусственных кадров между каждым реальным реакция на действия игрока может замедляться. Инженеры AMD в данный момент работают над минимизацией этих задержек и устранением визуальных артефактов.

Для геймеров и киберспортсменов эта новость также имеет важное значение. После выхода на рынок новых видеокарт серии Radeon RX 9000 благодаря данной технологии появится возможность играть в самые требовательные игры в высоком качестве даже на системах средней мощности. Официальная дата презентации функции Мулти-Frame Generation пока не объявлена, но подготовка в драйверах указывает на то, что ждать осталось недолго.