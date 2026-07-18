Новая эра в атомной энергетике: Валар Атомикс оценивается в 6 миллиардов долларов

·29·Технологии
Новая эра в атомной энергетике: Валар Атомикс оценивается в 6 миллиардов долларов

Стартап Валар Атомикс, занимающийся разработкой малых модульных реакторов (SMR), готовится к закрытию очередного инвестиционного раунда. По данным TechCrunch и Те Информатион, компания из Эль-Сегундо, Калифорния, стремится к оценке в 6 миллиардов долларов. Ожидается, что этот раунд финансирования возглавит известный венчурный фонд Секуоиа. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Валар Атомикс планирует привлечь в общей сложности 1 миллиард долларов, часть из которых была получена ранее на условиях более низкой оценки. По данным Bloomberg, в марте компания привлекла 450 миллионов долларов (из них 340 миллионов — долевой капитал и 110 миллионов — заемные средства) при оценке в 2 миллиарда долларов. В настоящее время на фоне бурного роста сферы искусственного интеллекта (AI) становится популярной практика привлечения инвестиций с разной оценкой на разных этапах.

Альянс искусственного интеллекта и ядерной энергии

Причиной столь стремительного роста компании является огромная потребность центров обработки данных (дата-кентерс) с искусственным интеллектом в электроэнергии. Недавно Валар Атомикс продемонстрировала практические возможности своей технологии, обеспечив питанием АИ-чип компании NVIDIA с помощью своего малого реактора. После успешного испытания обе компании объявили о сотрудничестве по обеспечению будущих дата-центров ядерной энергией.

В настоящее время традиционные электрические сети сталкиваются с трудностями в удовлетворении растущих потребностей дата-центров. Запуск новых мощностей может занять годы. Поэтому модульные реакторы, которые собираются в заводских условиях, являются компактными и более доступными, что делает их оптимальным решением для технологических гигантов. Технология Валар Атомикс основана на высокотемпературном газовом реакторе с гелиевым охлаждением.

Конкуренция и правовые барьеры

Валар Атомикс не одинока на этом рынке. В сегменте SMR активно работают несколько авторитетных игроков:

  • ТерраПовер — проект, поддерживаемый Биллом Гейтсом;
  • Каирос Повер — компания, разрабатывающая реакторы для промышленных и технологических клиентов;
  • НуСкале Повер — единственный производитель в США, получивший официальное разрешение регулирующих органов на свой дизайн;
  • Anduril и Palantir основатели также активно инвестируют в эту сферу.
Тем не менее, отрасль сталкивается с серьезными бюрократическими препятствиями. В прошлом году Валар Атомикс подала в суд на Комиссию по ядерному регулированию США (НРК). Компания недовольна тем, что к малым испытательным реакторам применяются сложные и длительные требования по лицензированию, предназначенные для огромных атомных электростанций. В настоящее время стороны работают над достижением взаимного соглашения.

Для таких регионов, как Узбекистан, где важна энергетическая стабильность, подобные малые модульные реакторы в будущем могут стать интересным решением. В то время как строительство традиционных крупных АЭС требует много времени и больших затрат, технологии SMR позволяют оперативно доставлять энергию именно туда, где существует высокий спрос. Однако пока остается неизвестным, когда будет налажено промышленное производство сотен реакторов, как планирует Валар Атомикс.

Valar AtomicsNVIDIASequoiaЯдерная ЭнергияИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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