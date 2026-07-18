Новая эра в атомной энергетике: Валар Атомикс оценивается в 6 миллиардов долларов

Стартап Валар Атомикс, занимающийся разработкой малых модульных реакторов (SMR), готовится к закрытию очередного инвестиционного раунда. По данным TechCrunch и Те Информатион, компания из Эль-Сегундо, Калифорния, стремится к оценке в 6 миллиардов долларов. Ожидается, что этот раунд финансирования возглавит известный венчурный фонд Секуоиа. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Валар Атомикс планирует привлечь в общей сложности 1 миллиард долларов, часть из которых была получена ранее на условиях более низкой оценки. По данным Bloomberg, в марте компания привлекла 450 миллионов долларов (из них 340 миллионов — долевой капитал и 110 миллионов — заемные средства) при оценке в 2 миллиарда долларов. В настоящее время на фоне бурного роста сферы искусственного интеллекта (AI) становится популярной практика привлечения инвестиций с разной оценкой на разных этапах.

Альянс искусственного интеллекта и ядерной энергии

Причиной столь стремительного роста компании является огромная потребность центров обработки данных (дата-кентерс) с искусственным интеллектом в электроэнергии. Недавно Валар Атомикс продемонстрировала практические возможности своей технологии, обеспечив питанием АИ-чип компании NVIDIA с помощью своего малого реактора. После успешного испытания обе компании объявили о сотрудничестве по обеспечению будущих дата-центров ядерной энергией.

В настоящее время традиционные электрические сети сталкиваются с трудностями в удовлетворении растущих потребностей дата-центров. Запуск новых мощностей может занять годы. Поэтому модульные реакторы, которые собираются в заводских условиях, являются компактными и более доступными, что делает их оптимальным решением для технологических гигантов. Технология Валар Атомикс основана на высокотемпературном газовом реакторе с гелиевым охлаждением.

Конкуренция и правовые барьеры

Валар Атомикс не одинока на этом рынке. В сегменте SMR активно работают несколько авторитетных игроков:

ТерраПовер — проект, поддерживаемый Биллом Гейтсом;

— проект, поддерживаемый Биллом Гейтсом; Каирос Повер — компания, разрабатывающая реакторы для промышленных и технологических клиентов;

— компания, разрабатывающая реакторы для промышленных и технологических клиентов; НуСкале Повер — единственный производитель в США, получивший официальное разрешение регулирующих органов на свой дизайн;

— единственный производитель в США, получивший официальное разрешение регулирующих органов на свой дизайн; Anduril и Palantir основатели также активно инвестируют в эту сферу.

Тем не менее, отрасль сталкивается с серьезными бюрократическими препятствиями. В прошлом году Валар Атомикс подала в суд на Комиссию по ядерному регулированию США (НРК). Компания недовольна тем, что к малым испытательным реакторам применяются сложные и длительные требования по лицензированию, предназначенные для огромных атомных электростанций. В настоящее время стороны работают над достижением взаимного соглашения.

Для таких регионов, как Узбекистан, где важна энергетическая стабильность, подобные малые модульные реакторы в будущем могут стать интересным решением. В то время как строительство традиционных крупных АЭС требует много времени и больших затрат, технологии SMR позволяют оперативно доставлять энергию именно туда, где существует высокий спрос. Однако пока остается неизвестным, когда будет налажено промышленное производство сотен реакторов, как планирует Валар Атомикс.