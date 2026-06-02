В социальной сети Кс запущена новая функция «Реакт вит Видео»

Социальная сеть Кс, принадлежащая Илону Маску, представила новую функцию «Реакт вит Видео», направленную на расширение возможностей выражения мнений на платформе. Это нововведение рассматривается как альтернатива кнопке Репост. Теперь пользователи могут не ограничиваться простым репостом или текстовым Куоте Пост, а оставлять видеореакции на посты. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новая функция в первую очередь предназначена для создателей контента, которые могут развивать свои личные бренды, реагируя на чужой контент. Глава отдела продуктов Кс Никита Бир отметил, что комментарии являются одним из важнейших столпов социальной сети, и иногда передача мыслей через видео — самый эффективный способ.

В настоящее время функция «Реакт вит Видео» доступна на устройствах iOS, однако компания обещает в ближайшее время внедрить её для Android и веб-версий. При записи видео пользователи смогут использовать такие режимы, как «грин скрин» (зеленый фон) или «сплит скрин» (разделение экрана). Это позволит наладить более тесную связь с аудиторией через мимику и интонацию.

В последние месяцы платформа Кс внедрила ряд изменений для авторов. В частности, были добавлены метки «Паид Партнершип» и обновлена система Креатор Субскриптионс. Кроме того, в апреле компания усилила борьбу с низкокачественным и кликбейт-контентом, сократив выплаты аккаунтам, распространяющим подобные материалы.

Согласно данным, число пользователей Кс стабильно растет. По отчетам компании SpaceX, по состоянию на март 2026 года количество пользователей платформы достигло 550 миллионов, что значительно больше показателя в 520 миллионов в декабре 2025 года.