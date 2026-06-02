Моторола Эдге 2026: компактный смартфон с защитой ИП69 и камерой Sony

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Моторола Эдге 2026: компактный смартфон с защитой ИП69 и камерой Sony
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Компания Моторола официально представила свой новый смартфон Эдге 2026. Устройство довольно компактно по современным меркам, диагональ его экрана составляет 6,3 дюйма. Панель Экстреме АМОЛЭД обеспечивает разрешение 2640 × 1216 пикселей и рекордную яркость до 5200 нит в режиме ХДР. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Емкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мА·ч, он поддерживает технологию проводной зарядки мощностью 60 Вт и беспроводной 15 Вт. Система камер состоит из трех модулей: в качестве основного сенсора выбран 50-мегапиксельный Sony ЛЙТ-710. Также имеются 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 мегапикселей.

Аппаратная платформа устройства основана на чипе MediaTek Dimensity 7450. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 16, и производитель обещает как минимум три крупных обновления системы. Важной особенностью является то, что корпус полностью защищен от воды и пыли по стандарту ИП69.

Моторола Эдге 2026 поступит в продажу на рынке США 11 июня 2026 года. На начальном этапе модель будет предложена только в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Цена нового гаджета установлена на уровне 600 долларов.

MotorolaEdge 2026СмартфонMediaTekAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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