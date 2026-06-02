Anthropic внедряет модель Claude Мйтос более чем в 15 странах

·35·Технологии
Anthropic внедряет модель Claude Мйтос более чем в 15 странах
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Компания Anthropic расширяет инициативу Проджект Глассвинг, направленную на выявление и устранение критических уязвимостей в программном обеспечении с помощью искусственного интеллекта. Согласно заявлению, сделанному во вторник, к проекту присоединилось около 150 новых организаций из более чем 15 стран. Эта новость появилась на фоне сообщений о том, что Anthropic подала конфиденциальную заявку на ИПО с оценкой в 1 триллион долларов после раунда инвестиций в 65 миллиардов долларов. Об этом сообщает сообщает Techcrunch.ком.

В центре проекта Проджект Глассвинг находится модель Claude Мйтос. Компания называет эту модель своей самой мощной разработкой, способной выявлять тысячи «уязвимостей нулевого дня» (зеро-дай) за считанные недели. В начале апреля Anthropic предоставила 50 первоначальным партнерам, включая правительство США, доступ к версии Claude Мйтос Превиев для проверки их кодовых баз на наличие брешей в безопасности.

На сегодняшний день список организаций, имеющих доступ к модели Мйтос, охватывает такие сферы, как энергетика, водоснабжение, здравоохранение, связь и аппаратное обеспечение. В блоге Anthropic отмечается, что общим для этих партнеров является то, что успешная атака на их кодовые базы может привести к катастрофическим последствиям для глобальной и национальной безопасности.

Как сообщает Те Финанкиал Тимес, в расширенную группу вошли организации из стран-союзников США, таких как Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Индия, Япония и Южная Корея. В частности, право на использование модели получили американская компания Окта, южнокорейские гиганты Samsung, СК Хйникс и СК Телеком, а также НАТО и агентство по кибербезопасности Европейского союза ЭНИСА.

Anthropic ожидает, что другие компании в сфере ИИ вскоре также разработают модели уровня Мйтос Превиев, поэтому спешит внедрить меры безопасности в рамках Проджект Глассвинг. Конкурент OpenAI уже представил модель GPT-5.5-Кйбер, ориентированную на кибербезопасность, и распространил её среди широкой группы партнеров для тестирования.

AnthropicClaude MythosКибербезопасностьИскусственный ИнтеллектProject Glasswing
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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