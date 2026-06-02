Превращение женской сумки в кибердеку: Бунт против Биг Теч

Блогер по имени КК, называющая себя «опен-сурке бад гирл», превратила свою розовую сумку в форме ракушки в полноценную кибердеку (кйбердек). Это устройство — не просто аксессуар, а мощный компьютер, подключенный к Тамаготчи, электронной книге и личным серверам. Несмотря на отсутствие профильного образования в программной инженерии, КК научилась создавать необычные ДИЙ-компьютеры на базе Распберрй Pi и обучает этому других женщин через свой блог Бимбо Теч. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Понятие кибердеки впервые появилось в романе Уильяма Гибсона «Нейромант» в 1984 году. В 2010-х годах, когда на рынок вышли мини-компьютеры вроде Распберрй Pi, энтузиасты начали собирать собственные устройства. В последние месяцы в социальных сетях стали популярны художественные и гиперфеминные кибердеки, созданные женщинами. Критикуя скрытую мизогинию в мире технологий, КК отмечает, что «элитные» модели всегда выпускаются в черном или серебристом цвете, а розовый цвет игнорируется.

Сейчас на платформах Instagram и TikTok можно увидеть множество креативных образцов: игровые консоли Гаме Бой из дерева и мха, MP3-плееры внутри напечатанных на 3Д-принтере окаменелостей и даже мини-компьютеры, спрятанные в кукольных домиках Барбие. Это движение — символ протеста не только против эстетики, но и против однообразия и контроля со стороны гигантов, таких как Meta и Apple. Пользователи устали от того, что не могут сделать «джаилбреак» своих iPhone стоимостью 1000 долларов.

Этот тренд позволяет людям вернуть контроль над технологиями. По словам КК, выход из «черного ящика» и возможность самостоятельно модифицировать свои устройства — это высшая точка творчества. Движение направлено не на простое потребление технологий, а на их персонализацию и превращение в инструмент свободы.