Чем стратегия искусственного интеллекта Европы отличается от Кремниевой долины

Глобальная гонка в области искусственного интеллекта (ИИ) часто интерпретируется как борьба между США и Китаем. Однако на конференции VivaTech Европа предлагает совершенно иную модель. В то время как в последние годы Кремниевая долина стремится к масштабу, скорости и доминированию на рынке, Европа выдвигает противовес — видение, основанное на промышленной конкурентоспособности и технологическом суверенитете. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Это различие стало еще более заметным за последний год. В то время как американские ИИ-компании спешат выпускать все более мощные модели, европейские политики фокусируются на регулировании, прозрачности, конфиденциальности и инфраструктурной независимости. Хотя критики утверждают, что такой подход ограничивает инновации, сторонники подчеркивают, что Европа пытается занять лидерские позиции через управление и законодательство.

Амбиции Европы в области ИИ формируются отраслями, в которых она исторически сильна. Если бум в Кремниевой долине в основном опирается на потребительские платформы и фундаментальные модели, такие как ChatGPT, то европейские компании сосредоточены на внедрении ИИ в сложные системы, такие как производство, логистика, здравоохранение и энергетика. Эти сферы требуют не только мощных моделей, но и операционного опыта и долгосрочного доверия.

Вместо прямой конкуренции с Кремниевой долиной в потребительском масштабе, Европа позиционирует себя как центр «промышленного ИИ». Эти системы управляют цепочками поставок, транспортными сетями и критически важной инфраструктурой. Конкурсы, проводимые в рамках VivaTech 2026 в партнерстве с TechCrunch, дают новым стартапам возможность представить свои проекты на глобальных площадках — от Парижа до Сан-Франциско.