Yandex Пай запустил функцию подтверждения крупных переводов через доверенное лицо

·32·Технологии
Yandex Пай запустил функцию подтверждения крупных переводов через доверенное лицо
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Сервис Yandex Пай внедрил новый инструмент безопасности для защиты пользователей от мошенников. Теперь пользователи могут установить лимит на денежные переводы и выбрать доверенное лицо для проверки всех операций, превышающих эту сумму. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

При попытке совершить транзакцию сверх установленного лимита выбранное лицо получит уведомление в приложении и сможет подтвердить или отклонить платеж. Эта мера безопасности распространяется на переводы физическим лицам по номеру телефона и реквизитам, а также одновременно действует для счетов Yandex Пай, Pro и накопительных счетов Сеив.

Чтобы предотвратить давление со стороны злоумышленников, отключение функции проверки владельцем счета происходит с задержкой в 24 часа. За это время близкие могут заметить подозрительную активность и вмешаться в ситуацию. Доверенное лицо может отключить проверку мгновенно.

Активировать новую функцию можно в приложении Yandex Пай в разделе Профиль => Настройки => Проверка операций. Для этого необходимо указать сумму лимита и номер телефона доверенного лица. Для использования услуги оба пользователя должны пройти максимальную идентификацию.

Yandex PayБезопасностьТехнологииФинтехМошенничество
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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