Meta тестирует функцию Рилс Сериес для Instagram и Facebook

Компания Meta начала тестирование новой функции «Сериес» (Серии) для Рилс на платформах Instagram и Facebook. Это нововведение призвано упростить отслеживание серийного контента для пользователей. Избранные авторы теперь смогут создавать специальные подборки, состоящие из их новых и старых видео Рилс. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Каждое видео Рилс становится частью более крупной истории, то есть эпизодом, и отображается в отдельном разделе профиля автора. Эта функция похожа на опыт, существующий на платформе TikTok, и Meta стремится приучить пользователей к просмотру долгосрочных и структурированных видео, а не просто к быстрой прокрутке ленты. Таким образом, технологический гигант рассчитывает обеспечить регулярное возвращение аудитории.

Для создателей контента эта функция позволяет структурированно размещать обучающие материалы, челленджи и другие серии видео. Например, все видео в рамках проекта «10 дней здоровых рецептов» будут собраны в одну серию. Пользователи смогут смотреть видео последовательно и продолжать просмотр с того места, где остановились.

Как сообщили представители Meta изданию TechCrunch, компания также рассматривает способы монетизации этой новой функции. Напомним, что TikTok запустил свою функцию Сериес в 2023 году, где авторы получили возможность создавать коллекции платного контента. Не исключено, что Meta в будущем внедрит аналогичную модель.