Космический аппарат NASA Псйче передал на Землю уникальные снимки поверхности Марса

·2·Технологии
Космический аппарат NASA Псйче передал на Землю уникальные снимки поверхности Марса

Космический аппарат NASA Псйче во время своего полета в глубокий космос пролетел мимо Марса и сделал снимки высокого разрешения, на которых видны сложные формы рельефа его поверхности. Хотя основной целью миссии не является Марс, съемка во время пролета позволила протестировать научные приборы аппарата и по-новому взглянуть на геологию Красной планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, снимки были сделаны 15 мая 2026 года с помощью мультиспектральной камеры аппарата и позже объединены в цветную мозаику. На изображениях отчетливо видны особенности южных горных районов Марса, в частности региона под названием Иапйгиа. Аппарат Псйче двигался с северо-востока на юго-запад диска планеты, успев запечатлеть весь процесс всего за 6 минут.

Пространственное разрешение полученных данных составляет от 381 до 440 метров на пиксель. Камера использовала фильтры ближнего инфракрасного, зеленого и синего диапазонов, чтобы выявить различия между разными участками поверхности. Это поможет ученым более детально изучить состав крупных кратеров, хребтов, следов ветровой эрозии и вулканических равнин на Марсе.

Новые грани геологии Марса

Чуть ниже центральной части запечатленной области расположен ударный кратер Фурниер диаметром около 114 километров. Также в левой части кадра видна гигантская система разломов, называемая Оенотриа Скопули. Этот геологический объект связан с крупным бассейном Исидис на северо-востоке и имеет важное значение для изучения истории формирования поверхности Марса и эпохи столкновений.

Подобные успешные маневры миссии Псйче не только важны с технической точки зрения, но и демонстрируют молодежи стран, проявляющих высокий интерес к астрономии, насколько масштабны космические исследования. Получение данных такой точности с расстояния в миллионы километров с помощью современных технологий свидетельствует о высоком уровне интеллектуального потенциала человечества.

Основная цель — загадочный металлический астероид

NASA запустило этот зонд для изучения астероида Псйче, который находится в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера и обладает уникальным металлическим составом. Ученые полагают, что этот астероид может быть ядром планетезималей — «строительных блоков», участвовавших в процессе формирования древних планет. Пролет мимо Марса послужил для придания аппарату необходимого гравитационного ускорения и корректировки курса.

Согласно плану, гравитация астероида Псйче захватит космический аппарат в конце июля 2029 года. С августа начнется основная научная программа. Аппарат будет находиться на орбите астероида около двух лет, изучая его состав, структуру и тайны происхождения. Эти исследования помогут понять, как возникли планеты с твердой поверхностью, подобные Земле.

NASAPsycheМарсКосмосАстрономия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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