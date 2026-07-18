Космический аппарат NASA Псйче во время своего полета в глубокий космос пролетел мимо Марса и сделал снимки высокого разрешения, на которых видны сложные формы рельефа его поверхности. Хотя основной целью миссии не является Марс, съемка во время пролета позволила протестировать научные приборы аппарата и по-новому взглянуть на геологию Красной планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, снимки были сделаны 15 мая 2026 года с помощью мультиспектральной камеры аппарата и позже объединены в цветную мозаику. На изображениях отчетливо видны особенности южных горных районов Марса, в частности региона под названием Иапйгиа. Аппарат Псйче двигался с северо-востока на юго-запад диска планеты, успев запечатлеть весь процесс всего за 6 минут.

Пространственное разрешение полученных данных составляет от 381 до 440 метров на пиксель. Камера использовала фильтры ближнего инфракрасного, зеленого и синего диапазонов, чтобы выявить различия между разными участками поверхности. Это поможет ученым более детально изучить состав крупных кратеров, хребтов, следов ветровой эрозии и вулканических равнин на Марсе.

Новые грани геологии Марса

Чуть ниже центральной части запечатленной области расположен ударный кратер Фурниер диаметром около 114 километров. Также в левой части кадра видна гигантская система разломов, называемая Оенотриа Скопули. Этот геологический объект связан с крупным бассейном Исидис на северо-востоке и имеет важное значение для изучения истории формирования поверхности Марса и эпохи столкновений.

Подобные успешные маневры миссии Псйче не только важны с технической точки зрения, но и демонстрируют молодежи стран, проявляющих высокий интерес к астрономии, насколько масштабны космические исследования. Получение данных такой точности с расстояния в миллионы километров с помощью современных технологий свидетельствует о высоком уровне интеллектуального потенциала человечества.

Основная цель — загадочный металлический астероид

NASA запустило этот зонд для изучения астероида Псйче, который находится в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера и обладает уникальным металлическим составом. Ученые полагают, что этот астероид может быть ядром планетезималей — «строительных блоков», участвовавших в процессе формирования древних планет. Пролет мимо Марса послужил для придания аппарату необходимого гравитационного ускорения и корректировки курса.

Согласно плану, гравитация астероида Псйче захватит космический аппарат в конце июля 2029 года. С августа начнется основная научная программа. Аппарат будет находиться на орбите астероида около двух лет, изучая его состав, структуру и тайны происхождения. Эти исследования помогут понять, как возникли планеты с твердой поверхностью, подобные Земле.