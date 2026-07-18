Израиль планирует окружить тюрьму крокодилами, чтобы предотвратить побеги заключенных
План Израиля окружить новую тюрьму, где содержатся палестинские заключенные, нильскими крокодилами вызвал широкие дискуссии. Для этого правительство страны приняло решение изменить правовой статус этих животных, что позволит использовать их в целях безопасности.
Сообщается, что министр охраны окружающей среды Идит Сильман подписала указ об исключении нильских крокодилов из списка охраняемых видов. Теперь государство получит право использовать этих рептилий в специальных системах охраны.
Эта инициатива реализуется на основе идеи, выдвинутой министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Несколько месяцев назад он предложил создать вокруг строящейся для палестинских заключенных тюрьмы защитную зону, где будут содержаться крокодилы. Бен-Гвир заявил, что эта идея была вдохновлена центром для мигрантов в США, известным как «Аллигатор Алькатрас».
Министр даже опубликовал в социальных сетях созданное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он держит крокодила на поводке, и оставил резкое предупреждение для тех, кто попытается совершить побег.
Однако данный план подвергается жесткой критике со стороны экологов и правозащитников. Специалисты подчеркивают, что использование крокодилов в качестве живых охранников противоречит как правам животных, так и требованиям безопасности.
Управление природы и парков Израиля заявило, что нильские крокодилы должны содержаться только в целях научных исследований и охраны природы. Экологические организации, в свою очередь, заявляют, что в тюрьмах следует использовать современные технологии безопасности, а привлекать животных к таким задачам недопустимо.
Эксперты обратили внимание еще на один важный аспект. По их словам, в зимний сезон активность крокодилов резко снижается, поэтому они не смогут выполнять функции постоянной охраны.
В настоящее время этот план вызывает жаркие споры среди израильской общественности и международных организаций, обсуждения по поводу его реализации продолжаются.
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