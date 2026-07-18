Компания Databricks достигла рекордной оценки в 188 миллиардов долларов на рынке искусственного интеллекта

·31·Технологии
Компания Databricks достигла рекордной оценки в 188 миллиардов долларов на рынке искусственного интеллекта

Компания Databricks, один из мировых лидеров в области обработки и анализа данных, объявила о достижении рыночной оценки в 188 миллиардов долларов. Новый раунд инвестиций под руководством венчурного фонда Коатуе подтверждает, что этот технологический гигант стал неотъемлемой частью не только хранилищ данных, но и современной экосистемы искусственного интеллекта (AI). Этот показатель вывел компанию в число самых дорогих частных технологических стартапов в мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, хотя Databricks не раскрыла точную сумму привлеченных инвестиций, инсайдеры сообщают, что она составляет около 3 миллиардов долларов. Интересно, что компания объявила о своей новой оценке еще до того, как средства полностью поступили на расчетный счет. По мнению экспертов, это связано с высоким доверием инвесторов к компании и огромным спросом рынка на решения, основанные на искусственном интеллекте.

От больших данных к искусственному интеллекту

Основанная в 2013 году, компания Databricks начинала свою деятельность с программного обеспечения, позволяющего предприятиям хранить и быстро анализировать огромные объемы данных с помощью облачных технологий. Однако компания, которую до появления ChatGPT считали обычным СааС-провайдером, за последние полтора года кардинально изменила свой облик. Сегодня она стала основной платформой для создания и управления АИ-моделями для корпоративных клиентов.

Успех компании объясняется тем, что в ее руках сосредоточены огромные объемы корпоративных данных. Когда компании хотят обучать АИ-модели на основе своих конфиденциальных данных, Databricks предлагает им готовые решения, обеспечивающие безопасность и управление. Запуск специализированных баз данных для АИ-агентов, таких как Лакебасе, и АИ-шлюзов, таких как Унитй, еще больше укрепил позиции компании в этой сфере.

Серия инвестиций и рыночные тенденции

В последние годы Databricks устроила своеобразную гонку по привлечению инвестиций. Темпы роста компании поразительны:

  • в декабре 2024 года привлечено 10 миллиардов долларов при оценке в 62 миллиарда долларов;
  • в сентябре 2025 года оценка достигла 100 миллиардов долларов;
  • в феврале 2026 года было привлечено еще 5 миллиардов долларов при оценке в 134 миллиарда долларов.
Столь быстрый рост компании даже вызвал шутки в технологическом сообществе. Многие распространяют мемы о том, что у компании скоро закончатся буквы алфавита для обозначения инвестиционных раундов (вплоть до серии АА). Однако за этими шутками стоит реальный и устойчивый технологический фундамент компании.

Databricks также поддерживает тенденцию использования моделей с открытым исходным кодом, в частности китайских моделей с открытыми весами, для оптимизации затрат. Компания активно продвигает модель ГЛМ 5.2, разработанную З.ai, для задач программирования. Генеральный директор компании Али Гходси недавно поделился результатами внутренних тестов по управлению расходами на AI для своих 3000 разработчиков, продемонстрировав пути повышения эффективности.

Эта новость также важна для быстро развивающегося ИТ-сектора Узбекистана. Местные компании могут изучить опыт таких платформ, как Databricks, в работе с большими данными (Биг Дата) и взять за образец мировые стандарты при интеграции искусственного интеллекта в корпоративное управление. Достижение оценки Databricks в 188 миллиардов долларов свидетельствует о том, что спрос на АИ-инфраструктуру на мировом рынке не снизится еще долгое время.

DatabricksИскусственный ИнтеллектИнвестицииТехнологииBig Data
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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