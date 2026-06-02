Amazon подали в суд из-за камер Ринг

Компания Amazon столкнулась с коллективным иском из-за нарушения конфиденциальности через умные дверные звонки Ринг. Иск, поданный жителем штата Вирджиния Чарльзом Сигволтом в Сиэтле, утверждает, что функция Фамилиар Факес в устройствах Ринг сохраняет изображения прохожих без их согласия. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Функция Фамилиар Факес была анонсирована в сентябре прошлого года и использует искусственный интеллект для распознавания лиц людей, часто посещающих дом. Система идентифицирует членов семьи, соседей или курьеров, отправляя пользователю более точные уведомления вместо общего сообщения «у двери кто-то есть». Хотя пользователи должны активировать эту функцию самостоятельно, правозащитники заявляют, что посторонние лица, попавшие в объектив камеры, не давали согласия на сканирование своих лиц.

В иске утверждается, что миллионы американцев, проходя мимо камер безопасности Ринг, невольно стали объектами системы распознавания лиц. Amazon пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу. Ранее компания заявляла, что данные лиц шифруются и не передаются третьим лицам, а информация о неизвестных людях автоматически удаляется через 30 дней.

Это не первая проблема Amazon, связанная с конфиденциальностью. В 2023 году компания достигла соглашения с ФТК (Федеральной торговой комиссией США) о выплате штрафа в размере 5,8 млн долларов. Тогда выяснилось, что сотрудники компании имели необоснованный доступ к личным видеозаписям клиентов. Ринг также подвергалась критике за сотрудничество с правоохранительными органами и предоставление полиции видеоматериалов без ордера.