Honor Робот Фоне: первый в мире робот-смартфон с камерой на каркасе

·36·Технологии
Honor Робот Фоне: первый в мире робот-смартфон с камерой на каркасе
Аудиоверсия

Компания Honor раскрыла дополнительные подробности о своем новом устройстве Робот Фоне, впервые представленном на выставке МВК 2026. С помощью этого продукта компания стремится упростить процесс съемки сложных видео для обычных пользователей. По словам разработчиков, Робот Фоне в первую очередь проектировался как профессиональное устройство для видеосъемки. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главная особенность устройства — моторизованная трехосевая система стабилизации изображения (подвес), установленная в его верхней части. Эта система помогает преодолеть ограничения традиционных камер смартфонов. Сама камера оснащена 200-мегапиксельным сенсором и может поворачиваться вперед или назад в зависимости от условий съемки. Кроме того, Honor внедряет передовые технологии обработки изображений в сотрудничестве с компанией ARRI, популярной в профессиональной киноиндустрии.

Робот Фоне обладает такими функциями, как отслеживание объектов, умный помощник съемки и автоматическое движение камеры на базе искусственного интеллекта (ИИ). Касательно надежности подвижного механизма, представители Honor подчеркивают, что модель первого поколения так же устойчива к ударам, как и флагманы компании. Однако было признано, что в вопросе водонепроницаемости еще предстоит доработка.

Инженеры более года работали над усовершенствованием этой концепции, созданием компактного двигателя и обеспечением баланса. Робот Фоне предлагает пользователям готовые шаблоны, позволяющие получать плавные и кинематографичные кадры без ручной настройки. Генеральный директор Honor Джеймс Ли подтвердил, что это инновационное устройство поступит в продажу в третьем квартале 2026 года.

HonorRobot PhoneСмартфонТехнологииИИ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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