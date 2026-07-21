Иск на 20 тысяч долларов за песню Шерали Джураева: Сардор Мамадалиев открыто прокомментировал судебный конфликт

Певец Сардор Мамадалиев сообщил, что судебное разбирательство, связанное с Шохжахоном и Зохиршохом Джураевыми, продолжается. По его словам, истцы требуют от него около 20 тысяч долларов в качестве компенсации морального вреда.

Сардор Мамадалиев опубликовал видео в социальных сетях, в котором рассказал о вызове в суд. Певец подчеркнул, что это дело вновь связано с исполнением песен Шерали Джураева.

По его словам, он исполнил песню покойного артиста не в коммерческих целях, а как дань уважения его памяти. Это выступление было организовано по просьбе представителя «Cho‘tki TV». Сардор Мамадалиев утверждает, что тот человек обещал урегулировать вопрос самостоятельно, но сейчас даже не отвечает на телефонные звонки.

«Я исполнил песню из уважения к человеку, чтобы почтить его память. У нас не было цели заработать деньги на имени Шерали Джураева. А теперь с меня требуют около 20 тысяч долларов за моральный ущерб», — сказал певец.

Сардор Мамадалиев также отметил, что не думает, будто эта инициатива исходит от супруги Шерали Джураева. По его мнению, эта идея могла возникнуть у некоторых людей из окружения покойного артиста.

Певец заявил, что подобные судебные дела необходимо прекратить, и завершил свое обращение словами: «В этом бренном мире пора положить конец таким вещам».