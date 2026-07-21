«Нет, я пришла без постели»: Джайрона резко ответила на несправедливые обвинения в свой адрес

Актриса Джайрона в одном из интервью откровенно рассказала о своем пути в искусстве и критике в свой адрес. Она подчеркнула, что, говоря о личном опыте, имела в виду только те ситуации, через которые прошла сама, и не хотела отвечать от имени всех творческих людей.

Джайрона отметила, что перед беседой просмотрела интервью других коллег. Таким образом она предположила, какие вопросы ей могут задать. В ходе интервью актрису спросили, почему ей не надоело играть роли проституток.

Отвечая на этот вопрос, актриса объяснила, что поиск своего места в искусстве занял у нее много лет. По ее словам, из-за того, что она не соглашалась на определенные предложения, ее возможности были ограничены, и проявить себя было непросто.

«Я говорила и режиссеру, который мне звонил: к моему мастерству вы не придеретесь. Мой путь затянулся на годы, потому что я не соглашалась на предложения. У людей сложилось мнение, что в искусство можно попасть только через постель. Нет, я пришла без постели», — заявила Джайрона.

Эти ее высказывания вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Если одни поддержали откровенность актрисы, то другие сочли ее слова слишком резкими.