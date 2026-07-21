Тоттенхэм и Наполи ведут переговоры об обмене вратарями

Английский клуб Премьер-лиги Тоттенхэм и итальянский Наполи могут совершить неожиданную сделку в летнее трансферное окно. Стороны серьезно рассматривают вариант обмена вратарями. Ожидается, что в рамках этой сделки Гульельмо Викарио вернется в Италию, а серб Ваня Милинкович-Савич отправится в лондонский клуб. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

После назначения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера Наполи тактические взгляды и планы клуба по составу кардинально изменились. Новый тренер планирует сделать ставку на Алекса Мерета, что поставило под вопрос будущее Милинковича-Савича, приобретенного в прошлом году за 22 миллиона евро. По данным Goal.com, именно эта ситуация послужила поводом для начала переговоров с Тоттенхэмом.

Тактические изменения и новые проекты

В прошлом сезоне Тоттенхэм боролся за выживание в Английской Премьер-лиге, заняв 17-е место в турнирной таблице. Теперь лондонский клуб, начавший новый проект под руководством Роберто Де Дзерби, активно работает над усилением состава. Хотя Гульельмо Викарио считается основным голкипером команды, трансферные слухи вокруг него не утихают уже долгое время.

По информации телеканала Раи, руководство Наполи хочет укрепить оборонительную линию за счет подписания Викарио. В составе Тоттенхэма Викарио провел в общей сложности 117 матчей, сохранив ворота в неприкосновенности в 29 играх. Кроме того, он сыграл важную роль в успехах команды в Лиге Европы в прошлом сезоне.

Для Милинковича-Савича переход в лондонский клуб может открыть новую страницу в карьере. Сербский голкипер, рассматриваемый как вратарь, подходящий под стиль Роберто Де Дзерби, обладает всеми физическими данными для адаптации в английском футболе. Если этот обмен состоится, оба клуба решат свои вратарские проблемы одним махом.

В настоящее время переговоры между клубами продолжаются, и ожидается, что в ближайшие дни ситуация прояснится. Этот трансфер может определить не только судьбу двух вратарей, но и общую стратегию команд на следующий сезон. Тоттенхэм остается одним из самых активных клубов на трансферном рынке, и подобные неожиданные ходы находятся в центре внимания болельщиков.